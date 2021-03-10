力挺台灣農民 藍盤子開幕送鳳梨「你旺我也旺」

中國片面宣佈暫停台灣鳳梨進口， 激起各行各業展開力挺鳳梨果農行動。位於台中市忠明南路的藍盤子早午餐店，為支持台灣農產品，不只開發多道蔬果入菜餐點，今天開張首日，更準備大批鳳梨，凡是來店消費打卡者，免費送上鳳梨一顆。店長陳一毅說，鳳梨象徵旺旺，開店送鳳梨，你旺我也旺。

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▲藍盤子開幕送鳳梨「你旺我也旺」，以具體行動力挺台灣農民 。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.10)

× ▲藍盤子開幕送鳳梨「你旺我也旺」，以具體行動力挺台灣農民 。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.10)

30歲陳一毅首次創業，選擇在辦公大樓林立區域開創藍盤子早午餐店，主打平價消費。藍盤子經營品項很多，有手工蛋餅、可頌系列、美式漢堡及麵食、輕食、飲料等，八成都是銅板價。值得一提的是，基於飲食均衡健康概念，不少餐食都搭配蔬菜及水果，如芋泥芝士、蛋沙拉芝士可頌及豬排菠蘿堡等，主食外摻夾滿滿綠色蔬菜，吃得爽口不油膩。

藍盤子今天慶開張，為表態支持台灣農業，特別舉辦公益慈善暨免費贈送鳳梨活動。陳一毅說，他出身農家家，親友都是務農，深知農民辛勞，以此次鳳梨無法順利外銷大陸來說，鳳梨滯銷影響農民收入，大半年辛苦都白費，衝擊實在太大了。

▲台中市藍盤子早午餐店開幕送鳳梨，象徵旺來外，並現切甜蜜蜜鳳梨招待過往路人， 體驗台灣水果高優品質。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.10)

× ▲台中市藍盤子早午餐店開幕送鳳梨，象徵旺來外，並現切甜蜜蜜鳳梨招待過往路人， 體驗台灣水果高優品質。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.10)

為盡棉薄之力，趁著開幕誌喜，採購大批金鑽鳳梨，免費送給來店消費客人，以行動支持在地農民外，「鳳梨」台語諧音「旺來」，也能討得好彩頭。此外，現場安排青春洋溢的showgirl ，以鳳梨Logo造型，在現場演出一曲螃蟹舞，炒熱氣氛，並高調推廣台灣本土農產品，引來過路民眾佇足圍觀。

一名路過陳姓上班族表示，他從未看過這麼用心的早餐店，環境優雅，食材完全採購台灣本土農畜及蔬果外，為了支持台灣農產品，開幕還舉辦來店送鳳梨活動，他很幸運獲贈一顆，感覺「好運旺旺來」，也希望大家一起用行動支持台灣鳳梨。