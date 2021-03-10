施政滿意度近7成 陳其邁：努力讓市政更進步讓市民安心
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-10 18:28:51
高雄市長陳其邁上任滿半年，今（10）日媒體公布陳其邁最新市政施政滿意度超過6成8，其中青年族群高達8成左右，對此，陳其邁表示，民調只是參考，施政如何更接地氣、服務更多市民，且要能很快和時間賽跑，都是市民最關心的事，因此他們也會持續不斷努力。
陳其邁今天下午在視察龍巖冽泉及排水改善工程時表示，市府拆除中博高架橋、民族陸橋機車道工程等都攸關城市發展、轉型，過程中難免會有做不好或做不夠之處，他也常和局處首長勉勵，在過程中難免都有做不好、或不夠努力的地方，應該要更貼心、更服務市民。至於面對議會也是如此，陳其邁說，他在議會不分黨派，不論是任何建議質詢，甚至是各地方建設，都和市民有關，他們也會很謙卑和議會溝通，使整個施政推動能更努力、落實。陳其邁指出，市民最關心的是招商，不論是5G AloT園區、橋頭科技園區以及輕軌，總統和院長已宣布，中央國家及經濟建設計劃，大概投資110億元讓高雄能夠加大數位轉型力道；而輕軌則串聯亞洲新灣區綠帶，以及未來將到美術館，這些都會讓高雄能加快腳步，因此他會更努力，也希望市民能給他們更多指教。另外，針對高雄市近來發生多起槍擊案，治安問題陳其邁也強調，治安要讓市民安心是唯一標準，檢警會合作追查，並達成犯罪嫌疑持有槍枝者一律聲押共識。陳其邁也說，派出所也會加強對轄區改造槍枝工廠或是地下工廠查察；檢警合作以減少黑槍危害，高市府會與警政署一起大力掃蕩黑槍。