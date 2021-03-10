中國全國政協閉幕 通過決議包括愛國者治港、和平統一
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-10 18:25:27｜2021-03-10 18:26:24
中國全國政協第十三屆第四次會議今（10）日下午在北京人民大會堂舉行閉幕會，中國媒體報導，會議共收到5913件提案，審查後立案共4940件，併案提案127件，轉為意見和建議的提案864件。通過的提案中，包括強調愛國者治港、堅持「九二共識」、推進和平統一等內容。
中國國家主席習近平、副主席王岐山、國務院副總理韓正、全國人大常務委員長栗戰書、王滬寧等領導人皆出席閉幕會。全國政協主席汪洋發表閉幕演講，指會議圓滿落幕，通過政協常務委員會工作報告的決議等，並審議「十四五」規劃報告等重要內容，是體現民主、團結、求實、奮鬥的會議。汪洋表示，黨和國家必須長期堅持「習近平新時代中國特色社會主義思想」，要深入學習黨史、新中國史、改革開放史等，推進「新時代中國特色社會主義事業發展」的思想自覺和實踐力量。今年為中國共產黨國黨百年，也是「十四五」規劃的開局之年，汪洋表示，人民政協要堅持以「習思想」為指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。中國媒體報導，會議通過了政協第十三屆全國委員會第四次會議關於常務委員會工作報告的決議、第三次會議以來提案工作情況報告的決議、全國委員會提案委員會關於會議提案審查情況的報告、政協第十三屆全國委員會第四次會議政治決議。其中，工作報告及政治決議等提到要加強同港澳、台灣同胞及海外僑胞連繫，堅定支持全面落實「愛國者治港原則」 ，推進一國兩制實踐行穩致遠，並堅持「一個中國原則」和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動。港媒報導，有全國政協委員指香港在回歸前沒有國民教育，很多孩子對愛國教育認知非常淺，2014年的佔中事件、2019年的反送中顯示香港教育出現很多問題，強調「愛國者治港」是當今香港社會共識。港區人大代表、行政會議召集人陳智思接受港媒專訪時表示，愛國者的標準是要接受和認同中國《憲法》、效忠《基本法》，絕對不能鼓吹「港獨」，若參政者目的是癱瘓政府或議會也不被接受。同時，在香港參政、擔任官員要尊重憲法規定「共產黨是執政黨」。