鋼琴女神鏡頭前突失控發飆　「暴走影片」曝光

「鋼琴女神」李元玲在IG上的粉絲超過193萬，多才多藝的她擅長鋼琴、芭蕾舞，私下也熱衷於健身、重訓，擁有許多女生夢寐以求的好身材。不過李元玲近日在網路節目《正面交鋒》上突然大暴走，在鏡頭前狠狠飆罵了3分多鐘，對此，她也為自己失控的情緒道歉了！

我是廣告 請繼續往下閱讀

從影片中可以看到，原本在節目上閒聊的李元玲，臨時被要求現場演奏一段電子琴，未料她不小心彈錯，隨即就引來網友負評，甚至質疑她對彈琴的熱忱和專業度，李元玲看到後情緒開始激動，認為不是每個鋼琴家一坐下就會彈，「我也要練習的，既然這樣我坐在這裡幹什麼？我離開就好」，說完後便憤怒離場。

▲李元玲憤怒離場。（圖／正面交鋒Youtube）

李元玲事後也在臉書上發文解釋來龍去脈，表示主持人用Live的壓力逼她伴奏幾首，「我覺得這是很不公平的，他們連10分鐘給我練習的空間也沒有，直接要我表演，而他們表演的歌，卻是已經練得滾瓜爛熟，顯得只有我一個人尷尬地落在後面，無法融入他們」。

「我平時都不這樣，是累積了很多年的霸凌與委屈一下崩塌了」，李元玲最後替自己的失控道歉，也感到懊悔，「因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天，希望這個世界會多點愛，少點負能量」。（編輯：侯家瑜）