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疫情衝擊社福團體物資短缺 台電慨贈白米有如及時雨

記者金武鳯/台中報導

2021-03-10 18:37:58

疫情衝擊社福團體物資短缺 台電慨送白米2 10斤有如及時雨
▲疫情衝擊社福團體物資短缺， 台電慨送白米2 10斤給華山基金會及十方啟能，有如及時雨大大挹注。（圖／台電提供）
受疫情衝擊，社福團體來自各界捐助物資嚴重短缺！有鑑於此，台電台中區處長黃明舜，今天率領愛心志工載運大批白米，分別致贈華山基金會中區站，以及北屯山區「十方啟能中心」，有如及時雨給予大大挹注，讓弱勢族群感受到社會的溫暖及愛心。
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黃明舜表示，台中區處同仁長年熱心公益，尤其對於前台電同仁魏振豐創立的「十方啟能中心」，更是照顧有加，逢年過節，無論物資、捐款年年捐輸不輟。此外，對於區處的好鄰居「華山基金會中區站」，台中區處的志工團也不偏心，長期合作辦理各項公益活動，希望能夠在企業的社區關懷及敦親睦鄰方面，竭盡一份正能量！
去年以來，受到新冠肺炎疫情影響，許多社福團體的常態性捐款及物資捐贈，在在嚴重縮水。黃處長獲悉登高一呼，獲得豐原武德宮五路財神爺廟響應，大手筆贊助 70 包白米，總計 210 斤，委由台電分贈給有需求的社福團體，促成這次送愛給弱勢行動。
獲贈白米120斤的「十方啟能中心」執行長魏振豐說，台電除了致力提供穩定電力給社會大眾，也一直是社會「光、熱、愛」的提供者，他由衷感謝台中區處長期支持與贊助。
華山基金會中區站站長邱祉瑄則說，台中區處的志工及同仁們不只是華山基金會老寶貝們的好鄰居，更像是家人一般，總是在他們最需要幫助時給予適時、暖心協助。由於華山基金會中區站，每個月皆需固定配送約 60~70 斤的白米至獨居老人家中，台電所及時捐贈的 90 斤白米，有如及時雨，正好補足最近出現的白米物資缺口，實在太感謝了！
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