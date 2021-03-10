NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

被譽為菲律賓第一名媛！ 柏金包上繪畫的人間富貴花

四方報/綜合報導

2021-03-10 18:45:15

美女
▲出生於菲律賓顯赫世家的她，家族已富了好幾代，Heart有四個姊姊和一個哥哥，作為老么的她自然是家庭的掌上明珠，受盡父母疼愛。（圖／翻攝自Instagram）
根據四方報報導，被公認為菲律賓第一名媛的Heart Evangelista，在當地名氣相當大，因為她簡直是「天選之人」──家世好、基因好、有才華還有經商頭腦，比任何偶像劇女主角都還要優秀。出生於菲律賓顯赫世家的她，家族已富了好幾代，Heart有四個姊姊和一個哥哥，作為老么的她自然是家庭的掌上明珠，受盡父母疼愛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
從小就特別漂亮的她，長大後依然亭亭玉立，而且她的身材管理相當好，在13歲時曾被星探挖掘出道，拍攝廣告走紅，甚至登上時尚雜誌頭版。參演電視劇又得到當年的最佳演員獎，拍洗髮精廣告還紅到中國去。其實演藝圈只是她的業餘嗜好，更厲害的是她還相當會畫畫，曾將愛馬仕包都拿來當畫布。另外，她也曾辦過多次畫展，可以說是才女。
當地媒體盤點她會的才藝包括唱歌、演戲、當模特兒、主持、繪畫和企業頭腦，所有的優點都加諸在她一人身上，第一名媛之稱號當之無愧。不過，她的戀情因此被放大鏡檢視，時常受到父母干預。16歲初頭時她曾經跟男明星陷入愛河，但被父母阻止。後來幾年的戀情都沒能讓她動心，直到遇到Echo，但家族亦不同意她們結婚。兩人相戀三年多，後來父母欺騙她Echo去杜拜出差時出軌，並且隻手遮天不讓她倆見面。
傲氣的Heart於是跟他分手，四年後才得知真相的她，早已又開始了新的戀情。後來，她遇見大她16歲的Chiz，堅持結婚。如今的她家庭幸福，且持續為自己的事業而奮鬥，明明能靠家裡和顏值，但她偏偏靠實力，因此始終是媒體和社會大眾的寵兒。
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.54%88.46%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
62.07%37.93%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀