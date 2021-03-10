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全國首創！桃市核發自行取用放流水同意書

記者李春台/桃園報導

2021-03-10 19:19:35

南亞塑膠取得自行取用水資源中心放流水同意書
▲南亞塑膠取得全國第一張自行取用水資源中心放流水同意書，未來每日可取用1.5萬噸放流水作為製程冷卻水。（圖／水務局提供）
桃園市長鄭文燦今（10）日頒發全國第一件自行取用水資源中心放流水同意書予南亞塑膠，此舉使得南亞塑膠在產能滿載的狀況下，將冷卻用水、製程用水及民生用水循環再利用，是企業的節水典範。未來南亞錦新廠預計斥資新台幣1.5億元，設置2.4公里的輸水管線及相關取水設施，每日可取用1.5萬噸放流水，相當於6萬人的用水量，將做為製程冷卻用水使用。
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水務局表示，目前桃園已完成7座水資源回收中心，包括桃園北區、大溪、龜山、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，其中桃園北區每日可供5萬噸回收水、龜山2萬噸、大溪及石門分別有3750噸及3000噸，新設的楊梅水資源回收中心每日也有3000噸回收水量，歡迎民眾就近取水，節省自來水用量。
經濟部水利署北區水資源局長江明郎表示，石門水庫目前蓄水量約9585萬噸，蓄水率49%，桃園地區水情仍為黃燈，夜間10時至隔日早上6時實施減壓供水；備援水源的部分，埤塘及備援井的累積抽水量達81.8萬噸，市府也支援老街溪及新街溪抽水作業，每日抽水量約4.6萬噸，在延長石門水庫供水期程的原則下，後續將視雨量、河川水文情形、用水需求、機具及人力條件等因素，機動調整備援水源及供灌策略。
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