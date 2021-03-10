民進黨中常會與基地考察都沒去 王定宇躲媒體避風頭
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-10 21:04:34｜2021-03-10 21:38:48
已婚的民進黨立委王定宇遭周刊爆料，與民進黨新聞部主任兼發言人顏若芳頻繁同居一處，儘管兩人昨日澄清表示，只是「房東、房客」關係，但是至今尚未公開露面說明，兩人不僅雙雙缺席今（10）日的民進黨中常會，今日立院外交及國防委員會赴花蓮基地考察，王定宇也未出現，持續神隱。
在國防部常務次長莫又銘中將及空軍司令部參謀長黃志偉中將等人陪同下，外交及國防委員會召集委員趙天麟今日下午偕同召委廖婉汝、溫玉霞、林淑芬等委員，前往空軍第五聯隊聽取任務簡報，了解單位執行戰備訓練任務等實際情形，並視察作戰隊、警戒室及模擬機訓練室等處所，頒贈加菜金，對官兵戮力戰備任務的精實表現，表達肯定與嘉勉。立院本週選完召委，各委員會正式舉行會議，王定宇所屬的外交及國防委員會連續兩日安排考察行程，今日安排考察東部軍事設施、明日到北部軍事設施秘密考察，由於考察行程僅有軍方媒體能夠參與，立院外交及國防委員會也不必開會，讓王定宇正好可以暫時避風頭。據了解，考察行程上周五就已由招委安排好，王定宇與顏若芳兩人則是在週一（8日）晚間才知道週刊隔日上午要報導，因此不是刻意安排考察讓王定宇遠離媒體。軍方人士表示，委員要不要參加考察不是他們能決定，他們也只能儘量配合立院安排。下周三外交及國防委員會安排國防部長邱國正進行業務報告，恐怕王定宇此時才會在立院現身。