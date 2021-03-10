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開戰！江宏傑否認岳母淪人質　「沒有不倫」聲明是假的

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-10 21:16:54｜2021-03-10 21:29:52

▲福原愛（左）、江宏傑恩愛畫面成追憶？（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（左圖左、右圖左）、江宏傑（左圖右、右圖右）婚變內幕釋出。（圖／江宏傑臉書）
福原愛、江宏傑4年婚變，今（10）日日本周刊《週刊文春》釋出更多婚變爆料，內文指出江宏傑拿留在台灣的福原愛媽媽、一對兒女當人質；江宏傑姊姊擅用福原愛名義談婚戒贊助，造成福原愛困擾，江宏傑所屬華研經紀公司強硬發表9點聲明，反駁不實爆料，直呼指控「太可惡」。
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▲原PO也接著說「福原愛、江宏傑這對夫妻，剛好在同個職業奮鬥，因此格差婚更容易被放大詮釋」。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑公司呼籲福原愛友人停止爆料。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
華研聲明寫道，「報導指出江宏傑要小孩告訴福原愛說：『江宏傑在哭。』就是拿愛媽與小朋友人質作戰一事並非事實，這項指控太可惡」，且指出：「福原愛在今年1月1號離開台灣前多次表示：『現階段愛媽與小朋友留在台灣會比較安心。』希望自稱福原愛身邊友人可以停止言語暴力並自律。」
▲福原愛與江宏傑的婚姻問題近日成為網路焦點話題。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑否認福原愛（右）婚戒是贊助。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
聲明中也澄清：「報導指出江宏傑接受婚戒贊助並非完全事實，江宏傑本人有買結婚戒指給福原愛。」耐人尋味的是，其中一點指出：「關於報導指出《女性SEVEN》周刊報導福原愛不倫事件，江宏傑在隔日發聲明指出：『沒有不倫事件』，此事並非事實，江宏傑沒有發表這項聲明。」頗有開戰意味。
對於連日諸多不實報導，華研回覆如下：
1. 報導指出江宏傑要小孩告訴福原愛說：「江宏傑在哭。」就是拿愛媽與小朋友人質作戰一事並非事實，這項指控太可惡。
2. 江宏傑告訴福原愛，育兒是女人的工作，保姆費由福原愛一個人負擔均非事實。褓姆費雙方都有支付，育兒不是女生的工作，是雙方一起，且江爸江媽一直以來也有幫忙夫妻照顧小孩。
3. 報導指出江宏傑接受婚戒贊助並非完全事實，江宏傑本人有買結婚戒指給福原愛。
4. 報導指出江宏傑曾告訴福原愛：「沒有錢的工作為何要接？」這也絕非事實。江宏傑與福原愛參與多個公益活動代言，從來不是以金錢為考量。
5. 報導指出夫妻結婚4年多，福原愛身旁友人表示：「社群媒體的照片有些是假象，表示拍照時的幾秒間強顏歡笑。」此言論不清楚其友人目的是什麼。
6. 關於報導指出《女性SEVEN》周刊報導福原愛不倫事件，江宏傑在隔日發聲明指出：「沒有不倫事件」，此事並非事實，江宏傑沒有發表這項聲明。
7. 報導指出江宏傑與福原愛分居並非事實，截至福原愛在今年1月1日離開台灣前，兩人、愛媽與小朋友都住在高雄，且夫妻並沒有與公婆、大姑同住。
8. 福原愛在今年1月1號離開台灣前多次表示：「現階段愛媽與小朋友留在台灣會比較安心。」不清楚截至今日(3/10)多則不實指控背後目的為何，希望自稱福原愛身邊友人可以停止言語暴力並自律。
9. 報導中揭露有關藝人與客戶商業合約機密一事，恐將造成洩密之人法律責任。
2021.03.10
 
 
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