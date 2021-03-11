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緬甸數百學子被捕狀況不明　焦急家人聚集監獄外面

中央社

2021-03-11 05:44:41

▲緬甸軍方武力鎮壓示威民眾，在被稱為最血腥一日的3月3日抗爭當天，有數百位年輕學子遭到逮捕，至今狀況不明；焦急的家人和老師連日來持續聚集在監獄外面，渴望得到一絲消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍方武力鎮壓示威民眾，在被稱為最血腥一日的3月3日抗爭當天，有數百位年輕學子遭到逮捕，至今狀況不明；焦急的家人和老師連日來持續聚集在監獄外面，渴望得到一絲消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）緬甸軍方武力鎮壓示威民眾，在被稱為最血腥一日的3月3日抗爭當天，有數百位年輕學子遭到逮捕，至今狀況不明；焦急的家人和老師連日來持續聚集在監獄外面，渴望得到一絲消息。
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緬甸軍方2月1日發動政變，成千上萬民眾走上街頭抗議，軍警以武力鎮壓手無寸鐵的平民，3月3日當天在第一大城仰光（Yangon）和第二大城瓦城（Mandalay）狀況尤其惡化。
聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine SchranerBurgener）表示，3月3日當天有38人喪生，是緬甸軍方發動政變後「最血腥」的一天。
緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）報導，在3月3日的鎮壓中，有350位年輕人被軍警帶到音山監獄（Insein Prison），至今仍狀況不明。
這350人參加由仰光大學學生聯盟（University ofYangon Students’Union）及全緬甸聯邦學生聯盟（All Burma Federation of Student Unions）組織的示威遊行。其中約176人是仰光大學學生，另外的人是來自其他大學及年輕社運人士。
一位學生聯盟的領袖表示，當天被抓的學生被迫在大太陽下站成一排，有些人被抓上警車之前還被毆打，當天被抓的年輕人年齡多數在18到21歲之間。
血腥鎮壓後的隔天也就是3月4日，許多學生的家人和老師到了音山監獄，但獄方不願說明到底誰被抓或誰沒被抓，家人和老師把孩子的名字寫在食物包上送進監獄，如果這個孩子不在音山監獄內，食物包就會被退回。
一位仰光大學21歲女學生的母親告訴緬甸前線，她的女兒已經被抓走一週，她什麼狀況都不清楚，連律師也不知道怎麼辦，「我們的孩子只是在做他們認為對的事情，現在我卻覺得什麼都幫不了他們」。
法國駐緬甸大使勒雪維（Christian Lechervy）今天早上造訪音山監獄，在監獄外和被逮捕年輕人的家人談話。並在臉書發文表示：「法國呼籲立即、安全且無條件釋放自2月1日政變以來遭逮捕的政治犯。」
根據緬甸「援助政治犯協會」（The AssistanceAssociation for Political Prisoner）估計，政變開始到3月9日，已有1932人遭到逮捕。（編輯：陳惠珍）1100310
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