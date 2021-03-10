美印太司令憂中國6年內攻台 趙立堅：過度渲染台灣議題
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-10 21:49:59｜2021-03-10 21:50:19
美國海軍上將、印太司令戴維森（Philip Davidson）於週二（9）出席參議院軍事委員會聽證，指出中國正迅速取代美國，是美國現在最大的戰略威脅，而台灣就是中國的戰略目標之一。戴維森認為，中國可能在未來6年內構成攻台威脅。中國外交部今（10）日回應，譴責美國部分人士借用台灣問題擴張軍力，呼籲美國拋棄冷戰零和思維。
美國印太司令戴維森表示，作為指揮官自身有義務支持「台灣關係法」，同時美方將為台灣提供專業協助，提高防禦能力，包括印太司令部將協助台灣漢光演習、派遣觀察員了解台灣國防、深化雙方關係。中國外交部發言人趙立堅今日回應記者提問，沒有正面回答中國國防部早前強調「台獨就意味戰爭」的問題。對於美國總統拜登即將於週五（12）與澳洲、印度、日本進行四方峰會（Quad），中國強調地區合作機制要順應和平發展、合作共贏的時代潮流，秉持開放、包容的理念，多進行穩定區域和平的行為。趙立堅表示，中國已多次就台灣問題闡明立場，批評美國部分人士不斷就台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實際上只是美國增加軍費、擴張軍力、干涉東亞地區的藉口。趙立堅呼籲美國拋棄冷戰思維，客觀理性的看待中國發展、國防建設，盡力穩定中美關係。另一方面，《路透社》等媒體引述消息指，美國正在與中國協商於「近期」邀請外交官楊潔篪、外交部長王毅，與美國國務卿布林肯、國安顧問蘇利文在阿拉斯加進行「2+2」高層會談。趙立堅今日回應，習近平與拜登在農曆除夕通話，同意中美保持溝通順暢，有關「2+2」會談，沒有可以進一步提供的消息。