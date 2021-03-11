美日印澳領袖峰會將登場　中國：與和平穩定相反

（中央社台北10日電）針對美國總統拜登將與日本、印度、澳洲等「印太四國」領袖首度舉行峰會，中國外交部發言人趙立堅今天暗批，中方希望任何地區合作的有關國家多做有利於和平、穩定的事，「而不是相反」。
此外，針對美國印太司令部司令戴維森表示，台灣顯然是中國意圖取代美國在國際秩序領導地位前的野心之一，且這一威脅「在未來10年、事實上可能是未來6年中顯見」，趙立堅則聲稱，美方一些人不斷「藉台灣問題渲染中國軍事威脅」，實質上是為干涉地區事務尋找藉口。中國外交部下午舉行例行記者會。根據其官網，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。趙立堅宣稱，任何地區合作機制都應順應「和平發展、合作共贏」的時代潮流。中方希望「有關國家」從地區國家共同利益出發，秉持開放、包容、共贏理念，多做有利於地區和平、穩定與發展的事，「而不是相反」。至於戴維森發表中國對台威脅的警告，趙立堅聲稱，美方一些人不斷藉台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口。他又說，美方應摒棄冷戰零和思維，「客觀、理性看待中國發展和國防建設」，多做「有利於中美互信和地區和平穩定的事」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間9日宣布，拜登（Joe Biden）12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行線上峰會，是美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）首度舉行的領袖峰會。這顯示拜登是如何重視美國在印太地區的盟邦和夥伴。而戴維森（Philip Davidson）同日在出席美國聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示，若沒有令人信服的威嚇力，中國將繼續採取行動，取代建立在國際秩序基礎上的既有規則。戴維森並表示，中國正加速展現野心，取代美國和美國基於規則的國際秩序領導地位。中國長期以來一直希望在2050年前實現這一目標，但如今將會提早，而台灣顯然是中國實現這一目標前的野心之一。這樣的威脅「在未來10年、事實上可能是未來6年中顯見」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100310