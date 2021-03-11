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研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

中央社

2021-03-11 05:52:05

▲英國研究人員表示，去年9月首度在英國發現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.1.7，目前已經蔓延全球，且致死率較前幾個病毒株高出30%到100%。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲英國研究人員表示，去年9月首度在英國發現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.1.7，目前已經蔓延全球，且致死率較前幾個病毒株高出30%到100%。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
（中央社倫敦10日綜合外電報導）研究人員今天表示，去年9月首度在英國發現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.1.7，目前已經蔓延全球，且致死率較前幾個病毒株高出30%到100%。
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英國一項研究把感染B.1.1.7變異株的患者死亡率，與感染其他病毒株的患者做比較，科學家指出，B.1.1.7的致死率「明顯高於」其他病毒株。
2020年9月首度在英國發現COVID-19變異株B.1.1.7，至今已經蔓延到100多個國家。
變異病毒株B.1.1.7有23個突變，其中部分的突變使其傳染力更強。英國科學家表示，B.1.1.7的傳染力較先前一些主要流行的冠狀病毒變異株高出大約40%至70%。
今天刊登在英國醫學期刊（British MedicalJournal）的研究報告指出，在5萬4906個感染B.1.1.7的樣本中，病歿人數為227人，同樣是5萬4906個感染其他變異株的樣本，病歿人數僅有141人。
共同主導這項研究的英國艾希特大學（ExeterUniversity）研究員查倫（Robert Challen）說：「加上快速傳播的能力，這讓B.1.1.7成為威脅，應該予以認真看待。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1100310
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