侯佩岑媽2度不倫閨密尪 核彈網美諷：命運叫妳搶老公？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-10 22:49:57｜2021-03-10 22:53:48
侯佩岑帶著媽媽林月雲上陸綜《婆婆與媽媽》，節目中母女敞開心防，侯佩岑落淚告白：「大人的世界不容易，妳已經盡全力保護我。」讓林月雲2度和閨密老公不倫的往事再被提起，網紅「橫綱凱咪」便在臉書開轟：「所有的錯推給命運，命運有告訴妳去搶兩個閨密的老公嗎？」
橫綱凱咪質疑：「雖說父母是無法選擇的，但林月雲的確給了侯很好的生活與外貌條件，而這一切優渥的生活品質都是從閨密的老公手中得來的，第一段說情非得已，那第二段要怎麼說？」橫綱凱咪認為，以林月雲當年電視台花旦的地位，獨自養活孩子也非難事，「要說到『萬般皆是命，半點不由人』真的很替自己的行為推卸責任，所有的錯推給命運，命運有告訴妳去搶兩個閨密的老公嗎？真的覺得愧疚對不起2個閨密，應該運用這個節目表達妳的歉意，而不是在大眾面前把一切責任推給命運，咬文嚼字的玩文字遊戲。」 對於外界稱侯佩岑收1500萬人民幣（約台幣6500萬元）的酬勞，上節目為媽媽洗白，橫綱凱咪認為，「如果是這樣的條件下，我這麼愛我的媽媽 我應該也會答應接下這個節目吧」，但不忘藉林月雲事件，奉勸粉絲「防火、防盜、防閨密」。