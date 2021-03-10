GoShare 白色情人節首推「透白車款」，白牌前 3 分鐘 14 元！
2GameSome - 有車賞
2021-03-10 23:25:00
GoShare 移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，今年推出 14 輛「GoShare White」白色情人節限定 Gogoro 2 車輛。
現在只要將 GoShare App 更新至 2.7.0 版本，就能直接在地圖上顯示「GoShare Select 挑剔指南」餐廳位置並查看詳細介紹，讓情侶們輕鬆探索頂級美味，使用 GoShare SCAN & PAY 結帳更享低至 64 折起優惠。約會要「穿」的夠亮眼，騎乘「GoShare White」，讓你成為全場焦點
即刻開廂，收藏不可或缺的「告白神器」
- 14 輛車牌尾號為「20」的 Gogoro 2 象徵 「愛你」的心意，換上白色約會新裝，搖身一變為吸睛的「GoShare White」限定車款。2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/31，騎乘「GoShare White 」車款即可獲得 14 元騎乘金。
- 租借「GoShare White」限定車款期間完成換電，即享 300 元騎乘金。
接送你，White not? 白牌車款前 3 分鐘 14 元
- 即日起騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得一本「GoShare 完美 White 情人約會日記」精裝翻頁動畫筆記本，記錄二人世界的美好點滴。
完成換電挑戰最高獨享 9,420 元騎乘金，白牌車款獎勵加倍
- 2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/14，騎乘「GoShare 隨借隨還」服務之白牌車款（Gogoro 2、Gogoro 3、Aeonmoter Ai-1 Comfort），趟趟騎乘均享前 3 分鐘起跳價 14 元，之後每分鐘 2.5 元。
3/14 無憂暢騎，換電 1 次就有驚喜高額騎乘金
- 2021/3/10 至 2021/3/14，於 GoShare App 完成「完美 White 情人」系列換電挑戰，最高獨享 9,420 元騎乘金大獎。
- 完成前述「完美 White 情人」系列換電挑戰中，若租借白牌車款（Gogoro 2、Gogoro 3、Aeonmoter Ai-1 Comfort）次數達一半比例以上，獎勵即翻倍。
「White 吃 White 喝」享用浪漫大餐與 314 元騎乘金
- 2021/3/14 當天，於 GoShare App 點選「3/14 無憂暢騎」騎士挑戰，換電 1 次即可領取高額騎乘金驚喜獎勵，該騎乘金需於 3/14 當天完成折抵。
中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay，趟趟最高 38% 回饋
- 2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/14，於 GoShare App 點選「White 吃 White 喝」騎士挑戰，完成騎乘 1 次即獲 14 元騎乘金。
- 凡完成前述「White 吃 White 喝」挑戰，並於活動期間至「GoShare Select 挑剔指南」精選人氣餐廳、使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能支付用餐金額，額外再拿 300 元騎乘金。
- 女仕優先：即日起至 2021/3/14，中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay 支付之女仕持卡人，凡支付 GoShare 騎乘費用且單趟支付金額大於 (含) 30 元，即享該趟 38% 刷卡金回饋，每戶回饋上限 50 元。
- 男仕禮遇：2021/3/15 至 2021/3/20，中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay 支付之男仕持卡人，凡支付 GoShare 騎乘費用且單趟支付金額大於 (含) 30 元，即享該趟 38% 刷卡金回饋，每戶回饋上限 50 元。