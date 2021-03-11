美國會通過1.9兆美元疫情紓困案！拜登預計週五簽署生效
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-11 06:35:13
美國眾議院當地時間10日表決1.9兆美元(折合新台幣約53兆)的疫情紓困方案，最終以220比211票成功通過，總統拜登(Joe Biden)預計於本週五簽署，料將為飽受疫情衝擊的經濟和人民增添不少幫助。
綜合外媒報導，該案6日於參議院通過後，由於曾做過些許修改，故再交回眾議院審議，最終於10日順利過關。根據紓困案內容，年收入少於7.5萬美元的美國人民將能獲得一筆至少1400美元(折合新台幣約4萬元)的援助。此外，考量到許多家庭在疫情中失去經濟支柱，難以維持基本生活需要，該紓困案亦協助低收入及失業人士支付房租水電費用，並延長每週300美元(折合新台幣約8473元)的失業援助金至9月6日、向無家可歸者提供代金券等；也會撥款200億美元(折合新台幣約5650億)，協助新冠疫苗的分發和接種。至於受疫情衝擊的餐廳等產業，料將獲得250億美元(折合新台幣約7060億)的撥款。拜登政府的目標，是希望趕在今年5月底之前，讓所有美國的成年人都能打到疫苗；同時也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家以及地方政府。拜登總統隨後也在官方推特上表示，該案的通過將為飽受疫情大流行荼毒的美國開啟新頁，提供美國人民與企業直接的援助，更光明的日子就在前頭。
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