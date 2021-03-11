NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美國會通過1.9兆美元疫情紓困案！拜登預計週五簽署生效

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-11 06:35:13

▲美國眾議院已通過1.9兆美元(折合新台幣約53兆)的疫情紓困方案，總統拜登預計於本週五簽署。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院已通過1.9兆美元(折合新台幣約53兆)的疫情紓困方案，總統拜登預計於本週五簽署。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國眾議院當地時間10日表決1.9兆美元(折合新台幣約53兆)的疫情紓困方案，最終以220比211票成功通過，總統拜登(Joe Biden)預計於本週五簽署，料將為飽受疫情衝擊的經濟和人民增添不少幫助。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，該案6日於參議院通過後，由於曾做過些許修改，故再交回眾議院審議，最終於10日順利過關。根據紓困案內容，年收入少於7.5萬美元的美國人民將能獲得一筆至少1400美元(折合新台幣約4萬元)的援助。
此外，考量到許多家庭在疫情中失去經濟支柱，難以維持基本生活需要，該紓困案亦協助低收入及失業人士支付房租水電費用，並延長每週300美元(折合新台幣約8473元)的失業援助金至9月6日、向無家可歸者提供代金券等；也會撥款200億美元(折合新台幣約5650億)，協助新冠疫苗的分發和接種。至於受疫情衝擊的餐廳等產業，料將獲得250億美元(折合新台幣約7060億)的撥款。
拜登政府的目標，是希望趕在今年5月底之前，讓所有美國的成年人都能打到疫苗；同時也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家以及地方政府。
拜登總統隨後也在官方推特上表示，該案的通過將為飽受疫情大流行荼毒的美國開啟新頁，提供美國人民與企業直接的援助，更光明的日子就在前頭。
▲美國拜登總統於紓困案通過後，在官方推特上po文。（圖／翻攝自拜登總統推特）
▲美國拜登總統於紓困案通過後，在官方推特上po文。（圖／翻攝自拜登總統推特）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
8.11%91.89%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
65.31%34.69%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.14%92.86%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀