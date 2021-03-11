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最不滿意台灣哪一點？全場一面倒曝「2問題」：真的好糟

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 07:02:12

有網友好奇詢問大家「最不滿意台灣哪一點？」結果全場紛紛狂指「2問題」，甚至還有網友直呼「真的好糟」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇詢問大家「最不滿意台灣哪一點？」結果全場紛紛狂指「2問題」，甚至還有網友直呼「真的好糟」。（示意圖／取自pixabay）
每個國家的特色不同，各自都有其優缺點，然而，近日有網友就好奇詢問大家「最不滿意台灣哪一點？」結果全場答案幾乎一面倒，狂指「2問題」，甚至還有網友直呼「真的好糟」。
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原PO在PTT女孩板表示，台灣的優點有哪些就不贅述了，但每個國家都會有不好的地方，「像市容每天看到都很阿雜，還有交通亂，只要出門就會遇到」，他並好奇提問「你最不喜歡台灣哪一方面？」
▲有網友好奇詢問大家「最不滿意台灣哪一點？」結果全場紛紛狂指「2問題」，甚至還有網友直呼「真的好糟」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇詢問大家「最不滿意台灣哪一點？」結果全場紛紛狂指「2問題」，甚至還有網友直呼「真的好糟」。（圖／翻攝自PTT）
而綜合網友意見，「交通」及「房價」是最多人點出的問題，「交通，沒有一條像樣的人行道」、「絕對是交通，在南部常常要走到大馬路上，然後又被車逼」、「低薪高房價」、「交通跟機車，應該要管制車輛數目」、「交通...真的好糟」、「交通事故太多，低薪勞權弱勢，房價比太高」、「改善不了的房價」、「交通，最可怕的是身邊的人都習以為常，政府也沒有想努力改變的意思。」
此外，還有人直指「市容雜亂且無章」、「佔騎樓、人行道狗大便、機車格一格塞多部車」、「我覺得吃喝玩樂都方便，但就是薪水低工時長」、「違章建築、鐵皮屋、鐵窗」、「遛狗沒公德心的人多到爆炸」、「夏天太熱又沒風，半夜還能31~2度」。（編輯：許苡晴）
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