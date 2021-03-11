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明天轉涼　專家：未來2波東北季風無助緩解旱象

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-11 07:13:53

天氣
▲今（11）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，臺灣東半部地區有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料圖片）
今（11）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，臺灣東半部地區有局部短暫雨，中央氣象局指出，北部及東半部高溫約24至26度，中南部25至28度，各地清晨夜裡低溫16至20度。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，未來一週兩波東北季風，第1波在明（12）晚偏北略過，北台灣僅略受到其後東北季風影響，冷空氣弱，降雨也不明顯；但北台灣雲量因此而增多，白天稍轉涼，其他地區幾無影響。第2波在下週三（17日），通過的位置更偏北，影響更輕微，所以這2波系統對缺水的現況，皆無紓解的作用。
吳德榮說，明晚起東北季風略增強，大約影響至下週（14）日白天，週末兩天北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨；大台北、東半部雲量多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。
下週（14）日晚起至下週二（16日），東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天舒適微熱早晚涼。下週三（17日）另一波東北季風略增強，北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍為多雲時晴。
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