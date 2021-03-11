美中高層會晤　布林肯：將直白關切北京問題行徑

（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美中外交高層下週將進行會晤，美國國務卿布林肯今天表示，美方將在會中直白對北京問題行徑表達關切，雙方若要有後續往來，要看中方是否在美國關切議題上有具體進展。
美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（AntonyBlinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。這將是總統拜登（Joe Biden）上任來美中高層首度會晤。由於國務院宣布美中高層會議時間點，恰好碰上布林肯受邀出席眾議院外委會聽證會，談論拜登政府外交政策優先事項，多位議員在聽證會上關切美方對18日會議有什麼計畫和期望。布林肯表示，18日會議之前，他會與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）訪問日本與南韓，回程才會過境阿拉斯加，和蘇利文在當地與中方會面。布林肯指出，這場會議提供一個重要機會，讓美方能夠針對北京挑戰美國與其盟友安全、繁榮與價值的行徑，直白表達關切。他說：「我們打算提出一系列議題，部分議題今天（聽證會）已經有觸及到，這些令我們憂心。」此外，布林肯說，美方會與中方探討雙方是否有合作途徑，也會談論美中競爭，確保美國能有公平競爭環境，讓美國企業勞工得以受益。但他強調，此次會議非戰略對話，美方現階段不打算有後續往來；若要有後續往來，要看美方是否有在關切的中國議題上看到具體進展與結果。今天聽證會一開始，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）向布林肯表達他對中國的一系列憂慮。他直指，中共對世界造成「世代性威脅」，美國不能把中國當成一般敵人。麥考爾表示，中國利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成的恐懼與絕望感，在世界上製造混亂並進行外宣。此外，北京對少數民族進行種族滅絕、竊取美國智慧財產權、威脅台灣、在區域加強軍事侵略，也利用「一帶一路」計畫對部分國家進行掠奪。麥考爾說，針對在中國上演的種族滅絕，美方先前已制裁相關涉入官員與企業。他詢問布林肯，計劃採取哪些額外措施阻止北京作為。布林肯說，能做的事有很多，首先是公開發聲並確保其他國家跟進，未來也能對直接涉入種族滅絕、人權侵害的人士，實施制裁與簽證限制措施。美國也會避免出口任何可能被用來壓迫中國人民、少數民族的商品到中國，同時也不會進口強迫勞動製造的產品。他也向北京喊話：「如果中國聲稱那裡（新疆）沒有問題，那就讓國際社會與聯合國進去。如果他們沒什麼好隱藏的，那就讓我們、讓世界看看，這是我們會要求的。」（編輯：黃自強）1100311