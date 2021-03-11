NBA／艱辛取勝！Federer復出首戰告捷 取得8強門票
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-11 07:42:06
2021卡達公開賽男單第二輪的賽事，瑞士天王Roger Federer迎來他的復出後首戰，面對英國老將Daniel Evans，他歷經三盤大戰後，以7:6(8)、3:6、7:5贏球，晉級8強。
Federer在去年右膝再度動刀，本來預期可以在澳網回歸，但因為隔離政策的影響，讓他最終決定今年不前往墨爾本，在幾經考量之後，卡達成為他復出首站。在此前受訪時，Federer坦言很訝異自己要花這麼多時間的努力，才能重返賽場，也了解到以將近40歲的高齡繼續在職業賽場上維持競爭力，是多麼不容易的一件事情。「像我這樣已經打過超過1500場比賽的人，有這樣休息的時間一直都是好事情。我很享受在家的時光，在經歷了20年的巡迴賽時光，能夠在家裡待上這麼長一段時間，能夠有效地利用起這段時間，其實是很好的經歷，我很想念四處征戰的感覺，我認為這裡就是我的第二個家，這就是我自己的感覺。」Federer如此說道。而談到今天的比賽，Federer對於自己的發揮很滿意，也表示能重返賽場，這種感覺的真的很棒。同時他也稱讚對手Evans打得很棒，「在我這個年齡復出，這是一條漫長而艱難的路，也是巨大的挑戰，但我身邊有一個很棒的團隊！」在晉級8強賽後，Federer將面對喬治亞選手Nikoloz Basilashvili，這將會是兩人繼2016年澳網後再度交手，5年前的那場對決，前者只丟5局就輕鬆擊敗對手。