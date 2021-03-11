NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／艱辛取勝！Federer復出首戰告捷　取得8強門票

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-11 07:42:06

Roger Federer
▲Roger Federer。（圖／美聯社／達志影像）
2021卡達公開賽男單第二輪的賽事，瑞士天王Roger Federer迎來他的復出後首戰，面對英國老將Daniel Evans，他歷經三盤大戰後，以7:6(8)、3:6、7:5贏球，晉級8強。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Federer在去年右膝再度動刀，本來預期可以在澳網回歸，但因為隔離政策的影響，讓他最終決定今年不前往墨爾本，在幾經考量之後，卡達成為他復出首站。
在此前受訪時，Federer坦言很訝異自己要花這麼多時間的努力，才能重返賽場，也了解到以將近40歲的高齡繼續在職業賽場上維持競爭力，是多麼不容易的一件事情。
「像我這樣已經打過超過1500場比賽的人，有這樣休息的時間一直都是好事情。我很享受在家的時光，在經歷了20年的巡迴賽時光，能夠在家裡待上這麼長一段時間，能夠有效地利用起這段時間，其實是很好的經歷，我很想念四處征戰的感覺，我認為這裡就是我的第二個家，這就是我自己的感覺。」Federer如此說道。
而談到今天的比賽，Federer對於自己的發揮很滿意，也表示能重返賽場，這種感覺的真的很棒。同時他也稱讚對手Evans打得很棒，「在我這個年齡復出，這是一條漫長而艱難的路，也是巨大的挑戰，但我身邊有一個很棒的團隊！」
在晉級8強賽後，Federer將面對喬治亞選手Nikoloz Basilashvili，這將會是兩人繼2016年澳網後再度交手，5年前的那場對決，前者只丟5局就輕鬆擊敗對手。
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
8.11%91.89%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
65.31%34.69%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.14%92.86%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀