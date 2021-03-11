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311大地震滿10週年　日方報告：福島核電廠恐再次爆炸

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-11 07:50:41

▲日本311大地震發生至今已10年，許多人仍然未能走出傷痛，福島第一核電站污染問題懸而未決，也讓當地民眾活在輻射外洩的陰霾下。圖為今年替震災默哀的岩手縣警消人員。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本311大地震發生至今已10年，許多人仍然未能走出傷痛，福島第一核電站污染問題懸而未決，也讓當地民眾活在輻射外洩的陰霾下。圖為今年替震災默哀的岩手縣警消人員。（圖／美聯社／達志影像）
2011年，日本發生芮氏規模達9級的311大地震，成千上萬的人因此死亡，至今仍有失蹤者仍未被尋獲。不過當時地震引發的海嘯沖毀福島第一核電站，導致反應堆無法冷卻及爐心熔毀，釀成的輻射外洩問題至今還沒完全解決；日媒引述日本原子能管制委員會10日發布的報告，指出福島第一核電站內的核污染情況比預期嚴重，其中還含有易燃的氫氣，稍有不慎恐再次引起爆炸。
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根據《日本廣播協會》(NHK)報導，日本原子能管制委員會昨(10日)發布福島第一核電站事故的調查報告，發現2號及3號機組的核反應堆安全頂蓋上，有大量的放射性物質，汙染程度超乎預期，也讓核電站拆除工作變得相當困難。
此外，調查報告也顯示，福島第一核電站的1號及3號機組，排出的氣體透過管線倒流進建築物內，可能會擴散內部的污染狀況，而且這些氣體中包含易燃的氫氣，未來恐再次引發爆炸，並進一步引爆核電站內的其他易燃氣體。日本原子能管制委員會聲稱，將和東京電力公司進行深入討論後續處理。
311大地震是日本史上傷亡最慘重、經濟損失最嚴重的自然災害之一，死亡及失蹤人數將近2萬人，直接經濟損失高達25兆日圓。今年2月13日晚上11點左右，福島外海再次發生規模7.3強震，觀測後發現竟是311大地震的餘震，再一次勾起日本民眾的慘痛回憶，福島第一核電站懸而未決的除污問題，也讓當地人的不安持續，不知何時才能真正回歸正常生活。
 
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