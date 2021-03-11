首胎生女兒　阿嬤竟喊「12字」　她心累：不想放棄婚姻

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，恐怕還會面臨各種相處問題。而近日一名女網友就透露，自己第一胎生女兒，結果老公的阿嬤竟說「如果要再生女兒就不用生了」，甚至要求她回娘家坐月子，讓她聽後秒心累，無奈直呼「不想因為這樣放棄我的婚姻...」

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，自己要抱怨的不是婆婆，而是老公的「阿嬤」！她透露，因為大寶是女兒，所以阿嬤覺得她要再生一個的話，「一定要是兒子」，但她認為「女兒很棒啊！可愛、體貼也人人愛，而且小孩健康就好，為什麼一定要男生還是女生？」

▲有女網友透露，她首胎生女兒，結果老公的阿嬤竟說「如果要再生女兒就不用生了」，讓她聽後心好累。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

不僅如此，原PO老公也比較偏愛女兒，但沒想到老公的阿嬤得知此事後，便跟她說「如果要再生女兒就不用生了」，甚至還叫她月子回娘家叫她媽幫她做，「可是我媽媽腰開刀，我根本不想麻煩娘家，所以我說要住月中，阿嬤居然說，很貴浪費錢，拜託！我有要叫妳出錢嗎？女兒的彌月蛋糕是我自己出錢的，她也是意見一堆，嫌太貴...」這讓她相當無奈，不禁嘆道「至今結婚快三年，我覺得心好累...但是我又不想因為這樣放棄我的婚姻...」

此文一出，網友隨即議論紛紛「沒用她的錢，什麼都可以你自己做主，不理她就好，愛唸隨她，在搞怪就當空氣。」「為這個離婚？妳儍啦！反正妳怎做都會被唸，就別客氣，在合理範圍內，按自己想法做。她唸她的，妳只要盡全力照顧好自己和孩子。」「所以妳沒婆婆不是沒原因的，就看妳老公給不給力了」、「感覺公婆離婚原因很明顯，這個阿嬤也想害孫子離婚？」「左耳進右耳出，派先生去溝通，如果無法溝通就隨自己心意做吧！」「幹嘛因為這樣就放棄婚姻？妳應該是要放棄跟妳老公的阿嬤一起住才對！」「她自己也是女人，這麼討厭自己嗎？這麼沒有自我認同？」（編輯：許苡晴）