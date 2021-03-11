中國人大下午閉幕 料將高票過「完善香港選舉制度」議案
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-11 08:46:40
中國全國人大會議將於今(11日)閉幕，外界高度關注的香港選舉制度改革問題，預計也會在投票表決中高度通過。
綜合香港媒體報導，全國政協十三屆四次會議昨(10日)下午已在北京人民大會堂閉幕，根據大會通過全國政協主席汪洋的政協常委會工作報告及政治決議，內容除了提到堅持一中原則和九二共識、推進兩岸關係和平發展和祖國統一、高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動以外，還有中央堅定支持全面落實「愛國者治港」的決心。至於今天的人大會議閉幕，將表決通過政府工作報告、十四五規劃和2035年遠景目標綱要、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等7個決議草案，亦會表決有關完善香港選舉制度的決定。報導引述專家分析指出，有鑑於「愛國者治港」已成為中央對港工作的重中之重，以及貫徹「一國兩制」、「港人治港」最主要的原則，完善香港選舉制度的決定草案料將會高票通過，導致香港泛民派的活動空間被進一步收窄。流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰，10日於美國參議院聽證會上，痛批北京宣布要「完善」香港選舉制度的舉動，是要令香港立法會淪為尤如全國人大會議的「橡皮圖章」，並呼籲全球民主國家應攜手合作、結成連盟，扭轉全球民主退潮的趨勢。