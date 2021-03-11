拜登上任後美艦第三度通過台海 國防部全程掌握
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 09:54:02｜2021-03-11 09:55:25
美國海軍太平洋艦隊證實，亞里·柏克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）「約翰．芬恩號」（USS John Finn，DDG-113)昨（10）日通過台灣海峽。這也是拜登1月上任後美軍艦第3度通過台海。國防部今（11）日表示，全程掌握，狀況一切正常。
國防部今日表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由北向南行駛。通過台灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。「約翰．芬恩號」為柏克級IIA型驅逐艦，以1941年珍珠港事件中，奮勇對抗日機的約翰．芬恩中尉為名，他在日軍偷襲珍珠港事件中，以機搶連續射擊日機2個多小時，也是二戰期間美軍首個榮譽勛章得主。柏克級IIA型驅逐艦配備神盾作戰系統、AN/SPY-1 3D相控陣列雷達，艦上主要武器為Mk41垂直飛彈發射系統，共計96個發射單元，分別為前32、後64個，能夠發射標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與阿斯洛克（ASROC）反潛火箭，同時增加2座反潛直升機機庫、提升127公釐（5英吋）/62倍口徑艦砲射程，能夠在40海哩外砲擊海岸。