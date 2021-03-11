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高雄、台南治安事件頻傳　徐國勇：一直有南下但沒對外說

記者吳承翰／台北報導

2021-03-11 09:28:08｜2021-03-11 09:39:20

內政部長徐國勇
▲高雄、台南近來治安事件頻傳，媒體問內政部長徐國勇是否會南下坐鎮？徐強調他很常下去開會，只是沒對外說。（圖／記者吳承翰攝，2021.03.11）
高雄、台南近期治安事件頻傳，上周高雄大樹區才發生槍擊案，藍營諷刺高雄市長陳其邁把高雄打造為「慶記」之都，並質問內政部長徐國勇，何時能比照韓國瑜在位的時候，大動作南下高雄坐鎮。今（11）日徐國勇赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢，接受媒體訪問時，徐國勇強調他一直都有南下高雄開會，「只是沒告訴你們而已。」
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徐國勇表示台灣的治安一向很好，大家都敢在三更半夜出門，當然政府還是會注重每個治安事件。而在2019年，前高雄市長韓國瑜帶職參選總統時，高雄也接連發生幾次打群架、槍擊案，當時徐國勇跟警政署長陳家欽大動作南下坐鎮，這次又有多起社會事件同時在南部發生，藍營質疑徐、陳這次相當安靜，根本是雙重標準，徐受訪時表示，他一直有南下開會，且近期內才去過一次，「只是沒告訴大家而已。」
陳家欽說，治安就是長治久安，應該要長期整體觀察，針對個案，台南市、高雄市同仁也都努力逮捕嫌犯，警政署不會因為單一個案就認為台灣治安不好，否定了同仁的努力。
陳家欽表示，現在台灣治安是所有警察同仁一點一滴努力才能維持穩定，警方會更努力保護台灣民眾，昨天在刑事局召開掃黑成果會議，未來對於黑道幫派份子、非法槍械會做系統性掃蕩，隱藏在幕後的黑道也會一個一個抓，我們會盡全力讓國人感到台灣是安全的居住環境。
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