快訊／遭雞排妹指控性騷擾40天 翁立友首露面談當天狀況
記者吳雨婕/台北報導
2021-03-11 13:19:21｜2021-03-11 13:43:21
資深歌手翁立友在今年1月30日遭雞排妹指控性騷擾，之後開聲明會澄清，沒想到雞排妹現身踩場，事件鬧得沸沸揚揚。而他於今（11）日發行新專輯《放你飛》，首度面對媒體訪問，對於性騷擾一事，再度強調：「沒有的事情，絕對沒有。」並還原尾牙當天經過。
談到日前被雞排妹指控性騷擾，翁立友強調：「就是沒有啊，這沒有模糊的空間，沒有的事情絕對沒有，這我一清二楚。」接著表示，那是公開場合，有很多雙眼睛在看，大家也有手機，想拍就拍，「我做這個事情，絕對沒有，回想我都記得，沒做就是沒做。」而當時雞排妹還提到，翁立友除了對她有肢體碰觸外，還對她說要幫她開一家公司，甚至要聯絡方式，對此翁立友還原事發經過，「那是斷章取義，她都只用一句話，這個示範不好。她很少做外場，很不簡單，所以我是說，『要是我以後有一家自己的公司，辦了尾牙要請她來』。」翁立友解釋，會這樣說的原因，是從以前就承襲下來的，只要有藝人跟他在同場活動，表現不錯的，他都會請助理、經紀人留聯絡方式，未來大家互相推薦給廠商，廣結善緣。至於翁立友舉辦聲明會當天，因為雞排妹的現身，導致聲明會無法順利進行，他卻遲遲不露面，直到雞排妹離場，他才現身，對此他澄清：「我在地下室車上，我說真的就是在預備、養精蓄銳，上面發生什麼事情我不知道，我睡著了。」就連聲明會結束後，雞排妹在後面追著跑，險些來個直球對決，翁立友表示：「我沒看到（雞排妹追著跑）。」還自嘲出道20年，第一次看到那麼多媒體。
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