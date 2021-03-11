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台積電領軍電子股點火　台股早盤大漲逾188點重回萬六

記者許家禎/台北報導

2021-03-11 09:39:55｜2021-03-11 09:40:33

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（11）日開盤漲35.54點，加權股價指數以15947.21點開出，隨後重回萬六大關，來到16107點。（圖／NOWnews資料照片）
市場預期美國總統拜登將於本周五（12日）簽署1.9兆美元新紓困案，激勵美股昨（10）日上漲464點。而台北股市今（11）日開盤漲35.54點，加權股價指數以15947.21點開出，隨後重回萬六大關，來到16107點。權值電子龍頭股領軍，其中台積電黑翻紅，早盤漲6元，漲幅1%，來到604元。聯電、聯發科、日月光也漲2%上下。
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美股道瓊指數10日上漲464.28點，或1.46%，收32,297.02點；標普500指數上漲23.37點，或0.60%，收3,898.81點；那斯達克指數下跌4.99點，或0.04%，收13,068.83點；費城半導體指數下跌52.89點，或1.80%，收2,879.32點。
而台北股市今（11）日開盤漲35.54點，加權股價指數以15947.21點開出。隨後大漲超過188點，來到16107點，重回萬六之上。權值股台積電領軍，早盤還在盤下，之後漲6元，漲幅1%，來到604元。聯電也漲2%，來到47.55元。日月光漲2元，來到103.5元。聯發科也漲1.8%，來到880元。
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