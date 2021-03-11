NBA／確定不留聖城 Aldridge在馬刺的最後一戰已打完
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-11 10:04:08｜2021-03-11 10:07:24
聖安東尼奧馬刺上賽季無緣季後賽，本季目前戰績雖然不錯，但重建球隊的方向已確定不會改變。《ESPN》今(11)日在報導中指出，球隊主帥Gregg Popovich也透露為球隊效力了6個賽季的明星大前鋒LaMarcus Aldridge將不會在為球隊出賽，雙方協議分手。
在2015-15賽季離開拓荒者之後，Aldridge來到聖城，球團也打算讓他接棒Tim Duncan、成為球隊的內線支柱。然而之後幾年勇士王朝統治了聯盟，加上主將Kawhi Leonard離開球隊，馬刺的奪冠之窗也因此關閉。Aldridge這幾季兢兢業業，依舊盡責的完成球隊交付給自己的任務，在馬刺的6季總計出賽376場比賽，場均19.5分、8籃板、2助攻，投籃命中率為50.2%。但隨著年紀也已經來到35歲，Aldridge對生涯規劃也有了一些新想法，馬刺目前的打法明顯已不適合他的發揮，加上球隊也希望多培養新人，因此雙方預計將會在交易截止日前分手。Popovich承認Aldridge將不會在為球隊出戰，在本月26日前馬刺將開始尋找交易他的可能，若最終找不到下家，那可能會和他討論買斷合約的可能。Aldridge本季是合約的最後一年，年薪為2400萬美元，但以中距離見長的他，在三分球至上的年代顯得有些低效，有多少球隊願意真的拿出籌碼換他，要打上一個問號。