未鬆口是否選黨魁 連勝文先誇韓國瑜關心鳳梨農令他敬佩
記者余祥／台北報導
2021-03-11 10:28:35｜2021-03-11 10:29:01
國民黨智庫副董事長連勝文日前表態考慮參選國民黨主席，但連勝文今（11）日仍未鬆口是否參選，他僅表示，現在是提出理念讓大家討論的時刻，若獲得認同，他自然有機會；談及前高雄市長韓國瑜關注鳳梨農，是否為復出起手式，連勝文則說，韓國瑜對農民的關心，讓他非常敬佩。
連勝文上午受邀出席由國民黨智庫所舉辦的「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道」系列座談會，被問到參選黨主席一事思考到什麼地步，他說，現在就是提出理念，供大家討論，認同的人自然會給予支持，不認同的人他會盡力溝通。至於前國民黨主席洪秀柱不認同黨主席專職的構想，連勝文表示，這沒關係，他提出構想就是要讓大家討論，至少他有主張，不會東說西說、模糊一切，會向外界說明自己的主張，絕對不會迴避。媒體追問，若國民黨主席江啟臣、朱立倫、韓國瑜等人都將投入黨主席選舉，是否影響自己的參選意願，連勝文則說，現在是與黨內同志討論他理念的時刻，認同的話他自然有機會，不認同就沒機會。韓國瑜昨天透過臉書，關心鳳梨農，外界聯想是復出起手式，連勝文說，高雄是鳳梨重要的產地，韓國瑜過去擔任高雄市長時，對鳳梨農的生活、銷售情況非常關心，韓國瑜的臉書是表達對農民的關心，他非常敬佩。