惡性腦瘤有解？長庚推超音波系統 打開血腦屏障
記者劉雅文/台北報導
2021-03-11 10:29:08｜2021-03-11 10:29:23
台灣治療惡性腦瘤出現重大進展！長庚研究團隊在國家衛生研究院及科技部的支持下，開發了「手術導航導引聚焦超音波系統」，現在已經進入臨床試驗，不只是台灣高階醫材發展的新里程碑，也將會對惡性腦瘤患者帶來新的希望。
惡性腦瘤多為神經膠質細胞變化而來，臨床症狀包含頭痛、噁心、嘔吐等，甚至部分會因為腫瘤位置，出現視野缺損、肢體無力或癱瘓、走路不穩等現象。林口長庚醫院神經外科主治醫師陳科廷表示，過去2、30年來，國內外能有效治療的惡性腦瘤的藥物有限，因為藥物沒辦法順利進入腦部去做治療，因為血腦屏障就像是一道圍牆，不能容許太多雜質進到腦部，所以高達98%以上的藥物，無法通過血腦屏障進入腦部達到療效。林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示，團隊首度利用常規神經外科手術所應用的手術導航系統，引導穿顱聚焦超音波，將腦部結構與病灶等資訊即時傳輸至電腦導航系統，由電腦軟體處理並呈現出相對位置的影像資訊，幫助外科醫師進行手術，可減小傷口並降低對正常組織結構的損傷，提升手術的安全性與精準度。長庚強調，聚焦超音波是一種可以無創穿透顱骨的能量，如配合微氣泡一起作用，則可以在腦部特定區域「暫時」開啟血腦障壁，利用這個特性，可輸送化學治療藥物以清除腫瘤、也可進行局部神經調控治療退化性神經疾病，對腦疾的治療有很大幫助。長庚團隊這次完成的手術導航聚焦超音波人體試驗，共收案惡性腦瘤患者六例，經過嚴謹分析試驗結果顯示，聚焦超音波焦點定位精準度誤差範圍低於2公厘，核磁共振檢查也呈現，血腦障壁順利開關，且沒有腦出血等不良副作用。這次的臨床試驗成果，也獲得國際期刊報導，顯示台灣高階醫材發展的地位。