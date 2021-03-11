台恐被列匯率操縱國？央行總裁沒在怕 備3說帖與美溝通
記者顏真真/台北報導
2021-03-11 11:10:44
為阻升新台幣，中央銀行2020年全年淨買匯達391億美元。由於美國財政部每年在4月及10月會公布外匯操縱國名單，去年因3項條件中台灣已符合2項，被列入匯率操縱國觀察名單，立委擔心台灣可能進一步列為「匯率操縱國」，美國進而祭出高關稅等報復性措施。不過，楊金龍今（11）日在立法院財委會強調，台灣對美國出超擴大主要是美國需求增加，這跟匯率沒關係，而且與美國財政部溝通順暢，他也判斷「對我們不會有影響」。
楊金龍今日赴立法院財委會報告及備詢。由於去年新台幣狂升逾5%，甚至見到「27字頭」，為穩定匯率，央行砸391億美元淨買匯，也引發藍綠立委擔憂台灣可能進一步被美國列為「匯率操縱國」，屆時可能祭出高關稅等報復性措施。楊金龍則表示，去年美國匯率報告並未如期在4月及10月公布，而是拖到12月才公布一次，今年是否會在4月出來還是會再拖延？「我們還不知道」，至於台灣會不會進一步列入匯率操縱國？他坦言從3項標準來看，確實有可能。不過，楊金龍認為即便被列入匯率操縱國「對我們不會有影響」，因為要再磋商。他更直指，以美國3項標準的第石項貿易出超來看，台灣對美出超擴大逾200億美元是因為他們對我們需求提高，「這跟匯率完全沒關係」，主要因為美中貿易衝突，中國大陸對美國順差轉移到其他國家，台灣是因為轉單效應的關係，遠距商機、資通訊產品出口到美國去的，都是美國所需要的。此外，為因應新冠肺炎疫情，美國採取QE，金額非常龐大，也導致資金流竄到新興市場。楊金龍說，美國為了國內法定職責實施QE，但資金進來如此龐大，對我們金融市場穩定造成很大威脅，實施QE是他們（美國聯準會）的職權，維持金融穩定、市場秩序也是台灣央行法定職責。雖然匯率操縱名單是由美國決定，但楊金龍強調「我們會跟他們談」。如果被列入匯率操縱國，第一階段會先進行雙邊諮商，諮商若不理想才會進入第二階段的觀察期，觀察一年後，若還是不滿意就可能有懲罰措施，如對出口產品加徵關稅。立委進一步追問你不怕美國祭出301條款等關稅報復措施嗎？楊金龍回應「不會」，與美國財政部溝通很順暢，「根據我的判斷不會」。至於匯差與關稅哪個對中小企業衝擊較大？楊金龍認為匯率的影響對中小企業來說比關稅成本還要大。