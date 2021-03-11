311地震10週年 台美合作提升抗災應處能力
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 11:24:24｜2021-03-11 11:25:22
2011年3月11日，日本東北地區爆發芮氏規模9.0強震，接續引發海嘯與福島核災，造成逾2萬2000人罹難或失蹤。今（11）日是311強震屆滿十週年，台美將展開為期6個月的活動，提升公眾對災難的認識、建立抗災韌性及強化應處災難的能力。
外交部發言人歐江安指出，台美將展開為期6個月的活動，名為「防災救援倡議活動：宣導教育—建立韌性－採取行動」，活動從3月11日東日本大地震10週年紀念日開始，持續到9月21日台灣集集大地震22週年紀念日，期待透過一系列活動，提升公眾對災難的認識、建立抗災韌性並且透過具體行動，強化應處災難的能力。外交部指出，日本、英國及其他夥伴合作，與區域國家分享台美在強化防災韌性的經驗及專業，並已在3月10日舉行「GCTF強化各國及社區防災韌性」國際研討會。外交部與美國在台協會（AIT）今（11）日發布聯合聲明指出，台美之間擁有多項共享價值，實為雙邊夥伴關係持續發展的堅實基礎，這些共享價值包括：捍衛法治及保障人權和基本自由的「政治價值」；維護自由市場、保障智慧財產權和遵守國際貿易規範的「經濟價值」；以及為全球問題共盡心力，致力提供國際援助和人道救援，並努力成為世界上一股良善力量的「國際價值」。聯合聲明指出，「當前人類社會所面臨的各項挑戰益發具跨國性質，台美合作推動的系列活動彰顯了我們對協助解決全球問題之國際價值的承諾。台美將本著在人道援助及災害防救領域長期的無私付出及累積的經驗，共同推展接下來6個月的各項倡議活動。」