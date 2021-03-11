日專家憂2030至2040恐再有大型地震 災損逾311的10倍
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-11 11:02:18｜2021-03-11 11:09:23
今天(3月11日)是日本311大地震發生10週年，許多地區都舉行了緬懷活動，希望能安慰在震災及海嘯中喪生的亡靈。不過日本有學者憂心，2030年至2040年期間，南海海槽可能會再發生芮氏規模達9級以上的地震，災損也將是311大地震的翻倍。
日本京都大學人類暨環境學研究所教授鎌田浩毅，在其新書《首都直下地震與南海海槽》中，根據過去的地震數據與模擬結果推算，預測下次南海海槽再次發生大型地震的時間點，很有可能會落在2030年至2040年期間。由於沿着南海海槽的震央地區，有許多日本的工業地帶，一旦大地震發生，將直接衝擊日本經濟，從首都圈到九州都將蒙受極大損害。鎌田浩毅估計，一旦下次的南海海槽大地震來襲，帶給日本的經濟損失恐高達220兆日圓，是311大地震經濟損失的10倍，日本半數的人口都會受到影響。屆時地震不僅會造成巨大海嘯衝擊沿岸，甚至可能會導致富士山爆發。南海海槽位於日本四國南方海域，水深約4000公尺，東側達靜岡縣外海、西側則到九州外海，屬於隱沒帶，即海洋板塊(菲律賓海板塊)沉入陸地板塊(歐亞大陸板塊)的區域，過去曾發生過多起大型地震。過去日本政府和地質學界，都曾就著南海海槽發生大型地震一事，進行預測和緊急救難計畫擬定；日本地震調查委員會曾在2018年表示，南海海槽在30年內，有70%到80%的機率會發生震度8到9的大地震，鎌田則認為時間點會在2030年到2040年之間。雖然鎌田浩毅的看法不算首見，但在311大地震滿10週年的時刻，希望能進一步提高政府和人民的防災意識，盡量為可能來到的變故做準備。