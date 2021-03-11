台積電重回600元領軍點火 台股午盤漲256點、收16162點
記者許家禎/台北報導
2021-03-11 11:36:07
受到美股激勵，台北股市今（11）日在電子股點火帶動下開高走高，開盤漲35.54點，加權股價指數以15947.21點開出，隨後重回萬六大關，盤中甚至一度大漲270點，來到16183點，午盤11點半左右，漲256點，來到16162點，漲幅1.5%。權值股台積電早盤重回600元，午盤來到609元，其他聯電、聯發科、日月光也都上揚，是指數向上的重要功臣。
市場預期美國總統拜登將於本周五（12日）簽署1.9兆美元新紓困案，激勵美股昨日上漲464點，而今日亞股也紅通通，午盤日韓股市分別漲0.4%與1.8%。陸港股則漲1.4%與1.8%。而台股今日開高走高，開盤沒多久重回萬六大關，10點過後再度發動攻勢，午盤11點半左右也來到權值股台積電早盤黑翻紅，重回600元，午盤漲12元，來到609元。聯電午盤漲4%，來到48.5元。聯發科漲3%多，來到891元。日月光漲近2%，來到103.5元。塑膠類股也強強滾，南亞漲4%，台塑、台聚漲1到2%。機電族群如永大、中興電、亞力、力山表現也不錯。