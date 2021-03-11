名家論壇》錢震宇／逃避是最差勁的危機處理
文/錢震宇
2021-03-11 11:21:34
立委王定宇、民進黨發言人顏若芳被媒體拍到疑似同居，消息曝光後，兩人各自解釋，一個說有過夜及休息的需求，只是分租房間而已；一個說王定宇很照顧後輩，經常向他請益，就像學生宿舍一樣，兩人只是房東與房客。台灣政壇鬧緋聞已司空見慣，但事後解釋卻總是推陳出新，讓人不禁搖頭，政治人物的危機處理怎會如此糟糕，是不重視？還是根本不在乎？
這邊先談一個政壇迷思，政治人物經常擔心自己的聲量不夠，不夠吸引媒體目光，所以頻頻想要如何爭取版面。以至於過往藍綠攻防時，經常出現激烈爭執或動手畫面，媒體正好當成賣點；然而，聲量有分好或壞，政治人物若無正面聲量時，要是有負面的聲量，同樣也可以引起輿論討論。過去舉凡王世堅、羅致政、童仲彥等綠營民代的緋聞、鬧得沸沸揚揚，但同一時間也引起大量討論及熱搜，以政治傳播角度來看，這過程確實會引發個人形象的負面效應，但就結果看來也許只要撐過這段時間，影響似乎有限，對政治前途發展未必不利。這也才有所謂的「拖延理論」，認為即便發生危機，選民是健忘的，只要拖過黃金期，有別的議題上來後，自然討論度就下降。或許是因為不少「前輩們」實務經驗，讓這次王定宇與顏若芳爆發同居風波，兩人選擇避而不見，各自以「臉書」發表聲明，讓輿論自然發酵。這種選擇用社群媒體的二手傳播方式解釋，會有一個問題產生，就是無法停止外界的討論與臆測，尤其王、顏兩人都是檯面上的政治人物，且王定宇是有家室的人，很難會讓外界產生同情因素而選擇噤語。對顏若芳來說，雖然是單身，但把事件放到道德觀點上來看，女方以房東身分租房間給房客(王定宇)的模式，在社會上並不常見。且顏是在知道王定宇已婚育有三子的情況下，更加難以被大多數民眾接受，即便顏若芳堅持是「分租」，不是「同居」，但現實狀況是兩人確實身處同個空間內，而且不只一晚。如果王跟顏不出來說清楚的話，很難打消外人臆測。危機處理很重要一點，就是定調。而定調很重要的一點就是要有人能一錘定音。遺憾的是，事件發生至今，民進黨上上下下無人正面回應，閃得閃、躲得躲，寧願讓事情延燒。如果這是因為綠營內部派系鬥爭而起，而選擇用男女同居方式操作，那顯然是極其惡劣卑鄙；如果不是，只是單純地男女情愛關係，為何過去動輒訴求高道德標準的民進黨人們，在看到同為黨公職的同志深陷緋聞泥沼中，沒有一個人願意為此道歉，出來承擔呢？消息曝光後，第一時間，王定宇還po出上工文，卻神隱不出面，就政治人物的道德觀及責任感來說，已經是扣分了，更不必說作為一位人夫，還推說太太也知情，感覺沒什麼大不了，更是讓不少女性朋友大為光火。此外，王定宇過去經常在臉書PO出上工照片，不管是火車站，還是台南當地景點，總是給人認真、勤奮的形象，媒體也抓包根本是造假，人根本沒到台北就先PO照片、或是跟太太過生日其實是剛跟顏若芳分開，這種已經不是單純的個人私德問題，而是牽涉到政治誠信跟選民信任，王定宇若選擇不回應，不僅是欺騙選民，也是最差勁的危機處理方式。我們在講危機處理的三個評斷標準：一、是否符合基本的社會原則；二、是否符合道德及法律底線；三、考量公眾利益、企業利益及社群效應因素。放在這件事上來看，兩人都是民進黨重要幹部，且一人已婚，男方多次跟女方共處一室，先不論法律上有無問題，光是社會原則及道德底線就已經逾越了，更不用提更上層的選民託付及民進黨苦心經營的美好形象。政治人物遇到危機時的反映，正好映照出他的人格特質。從被抓包後王定宇的荒唐解釋及龜縮逃避，到整個民進黨刻意無視的離譜反應，可以說從王定宇到民進黨整個人設都已經徹底崩壞，再怎麼挽救，都回天乏術了。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]