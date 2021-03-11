NBA／簽約林書豪代價大 美媒分析恐無緣重返
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-11 11:31:35
聖克魯茲勇士隊止步發展聯盟季後賽4強後，美國媒體《NBC Sports》記者Alex Espinoza以「林書豪在NBA的未來成為焦點」為題撰文分析，若金州勇士要簽下林書豪，代價恐不小，可能無緣再續前緣。
Espinoza表示，若勇士要簽下林書豪，必須要釋出一人騰出空間，但最大的問題是，勇士需要負擔巨額豪華稅，實際上要花的錢比帳面上來的更多，林書豪的合約成本可能是實際上的3到4倍。儘管勇士球迷不想聽到這消息，但勇士留下另一後衛Brad Wanamaker會比現在簽約林書豪來的更有意義。31歲的Wanamaker本季加盟勇士，出賽37場，場均出賽16.2分鐘，繳出4.8分、1.7助攻、2.7助攻，整體命中率較上季差。加上從發展聯盟召回的兩名年輕後衛Jordan Poole和Nico Mannion，回歸後表現相當犀利，也減少勇士簽下林書豪的誘因，林書豪現在最好的機會恐怕會是加盟其他球隊。林書豪在發展聯盟的表現各界有目共睹，出賽9場，場均可得19.8分、3.2籃板、6.4助攻，可惜背傷困擾曾連續缺席5場比賽，這也可能影響他重返NBA。