NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／簽約林書豪代價大　美媒分析恐無緣重返

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-11 11:31:35

▲林書豪替聖克魯茲勇士隊出戰發展聯盟賽事。（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪替聖克魯茲勇士隊出戰發展聯盟賽事表現相當出色，但恐因豪華稅無緣重返金州勇士。（圖／取自林書豪微博）
聖克魯茲勇士隊止步發展聯盟季後賽4強後，美國媒體《NBC Sports》記者Alex Espinoza以「林書豪在NBA的未來成為焦點」為題撰文分析，若金州勇士要簽下林書豪，代價恐不小，可能無緣再續前緣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Espinoza表示，若勇士要簽下林書豪，必須要釋出一人騰出空間，但最大的問題是，勇士需要負擔巨額豪華稅，實際上要花的錢比帳面上來的更多，林書豪的合約成本可能是實際上的3到4倍。
儘管勇士球迷不想聽到這消息，但勇士留下另一後衛Brad Wanamaker會比現在簽約林書豪來的更有意義。31歲的Wanamaker本季加盟勇士，出賽37場，場均出賽16.2分鐘，繳出4.8分、1.7助攻、2.7助攻，整體命中率較上季差。
加上從發展聯盟召回的兩名年輕後衛Jordan Poole和Nico Mannion，回歸後表現相當犀利，也減少勇士簽下林書豪的誘因，林書豪現在最好的機會恐怕會是加盟其他球隊。
林書豪在發展聯盟的表現各界有目共睹，出賽9場，場均可得19.8分、3.2籃板、6.4助攻，可惜背傷困擾曾連續缺席5場比賽，這也可能影響他重返NBA。
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10%90%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
68.97%31.03%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.54%93.46%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀