美中高層18日會晤 外交部：密切關注、請美方會後簡報
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 11:48:37｜2021-03-11 11:51:16
美國務卿布林肯與國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪與中國外交部部長王毅會面。這將是拜登政府上任後，美中高層首度會晤。外交部今（11）日表示，密切關注區域情勢發展動態，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，外交部一向透過多元管道密切關注區域情勢發展動態，以及各方高層官員對話情形，並與美方就各項議題隨時保持順暢溝通。因此，對於近期美、日、印、澳四方高峰會，美日、美韓高層會談等動態，外交部都予密切關注。對於美國國務卿布林肯在訪問日、韓回程中，偕白宮國安顧問蘇利文預訂18日於阿拉斯加與中方官員會晤事，已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。歐江安重申，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場，日前布林肯也公開表示將邀請台灣出席民主高峰會。未來外交部也將持續與拜登政府的團隊持續密切合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。另外，針對布林肯出席美聯邦眾議院外交委員會舉行的聽證會時，發表支持台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織言論，外交部表示，感謝布林肯再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對我國民主制度及防疫成果的肯定，我國將持續與美國拜登政府團隊密切合作，無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。