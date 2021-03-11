出席奈良美智展開幕 蔡英文曝蔡想想見奈良美智秘辛
記者胡宥心／台北報導
2021-03-11 11:37:19｜2021-03-11 11:43:29
日本當代藝術家奈良美智 ( YOSHITOMO NARA )接受文化總會邀請，首度來台舉辦個展，今天在關渡美術館舉辦開展記者會，總統蔡英文、日本駐台代表泉裕泰及文化總會副總會長江春男、鄭麗君都到場參加。蔡英文致詞提到為宣傳展覽連愛貓蔡想想都被動員。牠與奈良美智共進早餐時，蔡想想沒咬奈良美智一口是最大的友情了。
蔡英文致詞時提到，外界最好奇自己曾與奈良美智共進早餐的感受，大家覺得奈良先生排斥很多人場合，但他私底下健談且溫暖，為了這次展覽，連愛貓蔡想想都被動員跟奈良美智合照。蔡英文透露，蔡想想最近心情不好，因為牠被要求減肥，和奈良吃早餐當天，為了讓蔡想想心情好，於是讓牠放假一天，之前只要有人抱牠都會被咬一口，「牠友誼的表現，就是那天沒咬奈良一口，這是牠最大的友情了！」今天（11日）也是311日本福島核災十週年，蔡英文特別提到，十年前台灣人跟日本人一樣感受到震撼，災害中緊密攜手扶持，十年後台日一起規劃台日友情年系列活動，包括這次開幕的奈良美智特展、音樂會、市集等，希望台日友誼長存，更希望疫情過去後，東京奧運能順利舉辦。蔡英文也說，走過震災傷痛紀念這可貴的友誼，希望台日在挑戰中相互扶持，而作為執政者會反省核能發電代價，加速落實能源轉型，期許同在太平洋一側的台灣和日本既能永續發展，也把握再生能源帶來的機會。泉裕泰致詞時特別提到蔡英文是促成奈良美智特展的推手之一，泉裕泰說，因為蔡總統跟奈良大師在推特上的交流，意外促成這次特展，今天又是311福島核災十週年，在這個特別令日本人難以忘懷的日子，更不會忘記當年台灣對日本的援助。特展於 3 月 12 日至 6 月 20 日於關渡美術館展出、7月移師高雄美術館、11月在台南美術館展出。在關渡美術館的「奈良美智特展」中，世界知名藝術家奈 良美智將帶來一幅最新繪畫、數十件素描新作，同時象徵他至今創作歷程的繪畫、素描及 雕塑作品也將一併展出。