名家論壇》李兆立／中國兩會大戲 淪為無人買單的大外宣
文/李兆立
2021-03-11 11:38:49
中國政治的年度重頭戲「兩會」，不僅適逢中國共產黨建黨百年，又要一掃去年因疫情延後舉行的陰霾，今年如期舉行且特別盛大隆重，對內外宣傳的意涵格外明顯。
那麼，這場聚集了5千多名中國人大代表和政協委員的政治大拜拜，從中國政經、國際情勢到港台議題等三大面向，到底有哪些重要看點，整體的展示效果又是如何呢？第一個面向是中國政經，外在形象與實體狀況之間的落差與矛盾，似乎越來越無法遮掩。去年疫情爆發時，因為國際譴責、美中對抗、疫情封城及經濟停滯的內外夾擊，一度盛傳陷入危機的習近平政權，如今不僅挺過難關，更交出了2020年經濟逆勢正成長2.3%的亮麗成績單，同時宣布達成「全國脫貧攻堅」等指標性里程碑，應是局勢一片大好的光景。然而，相較於官方呈現的欣欣向榮，民間反應看來卻不買單。正如同幾日來，中國網路熱議兩會代表一堆「奇葩提案」背後所透露的不滿，在「2020經濟保2，2021上看8%」高調宣傳的同時，中國股市卻連日下跌且整體跌幅已超過6%，市場其實相當不給政府面子。由此看來，中國長期累積的經濟與社會矛盾，在疫情期間並未緩解，而依照中共模式，社會矛盾之所在，正是政治鬥爭素材之所在。兩會期間同樣受到熱議的「習李矛盾」，恐怕將越演越烈。第二個面向是國際情勢。川普未連任看似解了中國心頭之患，但目前看來美中對抗格局未變，戰場反而更加擴大。過去幾年來，中國因應美中貿易戰及川普力行的單邊主義，一邊尋求對抗美國的包圍網，一邊趁隙搶佔美國在國際組織遺留下的權力真空，這就是這次在兩會受到自我肯定，「堅持多邊主義」的「中國特色大國外交」。因此，相較於去年初的處境，無論是疫情重創歐美經濟，還是川普連任失敗，國際政治的天平似乎開始向中國傾斜，也無怪乎北京如此表現得如此躊躇滿志。然而，拜登在兩會前夕的接連出招，包括發布「國家安全戰略指南」，多處指責中國威脅全球民主，同時又將「四方對話（Quad）」升等為「領袖級對話」，都顯示美國與各國營造合力抗中的態勢未變。此外，拜登也已宣示將重回多邊主義，面對中國這個「不衝突但激烈競爭」的對手，未來在各個國際組織的碰撞與角力幾乎已可預期，中國特色的大國外交也將在更多場域面對挑戰。第三個面向是港台議題，「愛國者治港」恐怕將加強對香港的控制，但面對更有自信的台灣，中國看來尚未找到有效的對應方式。從整體政經到國際情勢，最終還是要關心最切身的台灣議題。連日來各方針對「愛國者治港」的批評已經很多，更有評論認為這是對台灣的步步進逼，但真的是這樣子嗎？在「愛國者治港」對香港選舉辦法的強烈修法指令下，李克強在政府工作報告中依舊重申，要貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」高度自治的方針。這段話裡頭「沒說出口，卻企圖要釋出」的訊息其實有二個，即「中央絕不接管」和「台人治台」，來為「一國兩制」這具空殼續命，以一面阻擋歐美對香港自治倒退的批評，一面為台灣的統派保留生存空間。反之，從梁振英到林鄭月娥，已經證明要找到願意完全聽令北京的「愛國者」並不困難，即便沒有修改選舉辦法，早就是「愛國者治港」了。所謂「壓縮香港，劍指台灣」的說法並無新意。中國所要面對的真正挑戰，是過去對台灣步步進逼的威脅利誘已經顯露疲態，尤其去年的傑出防疫表現，讓台灣人充滿自信，即便檯面下的滲透威脅仍在，中國近來各種檯面上的出招全數落空，甚至屢屢出現難以回應如此局勢改變的窘況。總結來看，兩會作為北京宣傳大國盛世的重要展演，不僅沒有獲得自己人民的青睞，也沒有讓習政權更加穩固，更沒能撼動「美中對抗、聯合抗中」的基本格局，無怪乎台灣這次對於兩會的關注度甚低。中國這場空洞的大外宣，看來無人買單。●作者：李兆立／政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]