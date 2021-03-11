越夜越美公老坪　白色情人節超浪漫景點

3月14日白色情人節即將到來，你是否已經和特別的她(他)約好到一起出門走走呢？中市觀旅局推薦台中最美夜景公老坪，歡迎天下有情人相約來走走，在白色情人節留下幸福美好的回憶。中市熱門情侶夜景勝地「豐原公老坪觀景平台」，向來是情侶們賞景約會的祕境，近期由市府團隊完善景觀平台周邊設施，建置公老坪觀景平台串聯棧道，棧道總長75m，由木作材料打造，起點自丘逢甲紀念公園起沿著路邊串聯豐原公老坪二處觀景平台，末端串接至豐原公老坪登山步道起點。

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觀旅局長林筱淇表示，串聯棧道的下方設有間接照明燈光，在柔和的燈光下散步是情侶牽手約會的首選，沿著串聯棧道經過公老坪二座觀景平台可俯瞰豐原及后里台地等，坐擁一整片美不勝收的大地景觀，無論是飽覽璀璨的夕陽落日或絢麗夜景，都別有一番悠適，俯瞰臺中美麗的風景許下幸福的約定，還可將倆人的愛戀絮語牢牢鎖在心鎖意象上，鎖住彼此的承諾，為彼此的愛情甜蜜加分。

觀旅局表示，白色情人節來一趟公老坪觀景平台，在浪漫的夜景下留下美好回憶。公老坪登山步道位於國道4號及台三線交界處鄰近東豐自行車綠廊，大家可以安排情人節一日遊，上午可到東豐自行車綠廊騎乘雙人協力車，增進情感，中午用餐，觀旅局推薦豐原在地20年歐式餐館德奧小館或預約制私廚餐廳杰JIE，品嚐美味異國料理或創意佳餚，用餐後可選購豐原在地特色伴手禮如悟得木家飾或是鴻鼎果子超人氣曲奇餅乾，傍晚前往公老坪觀景平台，欣賞夕陽或夜景，感受愛與幸福的氛圍。