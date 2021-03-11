名家論壇》鬼才阿水／311地震十周年，日本持續感謝我們
文/鬼才阿水
2021-03-11 11:47:52
【本文由《鬼才阿水Awater》授權刊登】
日本有紀錄以來最強的地震，便是十年前爆發的規模9.1強震，其中更造成後續的嚴重海嘯與核災，更是成為許多日本人揮之不去的噩夢，不只造成嚴重的傷亡，許多城市在後續的復甦過程，也耗費了相當大的人力與金錢，而根據日本的統計，台灣陸陸續續捐款超過200億日圓，成為全世界最多，也讓台日友好關係持續至今，更讓日本全國上下不斷的在各方面給予台灣支持。每當台灣需要時「台日友好」的牌子就會出現在我們眼前。正因為我們也曾歷經921大地震，而日本也是許多人特別喜愛觀光旅遊的首選，我更記得當年地震時，台灣的明星藝人一同在電視上透過自身的號召力，短短幾個小時便募得超過數億元的經費，只希望能夠在日本最需要的時候伸出援手。這份恩情，讓日本永遠無法忘記。就像最近台灣的鳳梨突如其來的受到抵制時，日方也是第一時間表達願意銜接與支持，許多地方都看的到日本為我們付出與發聲的感謝，我想國與國之間的情誼，這是相當難能可貴的。小時候長輩便常說，待人如同一面鏡子，你如何對待別人，別人也會如何對待你，這也是為何我從一開始我就很知道自己的底線，為何對於私生活領域 / 情感 / 宗教等各式內容我都不參與評論與討論，在公共議題上我們能夠深表不滿，但在私領域中我絕對不發表評論。我們對待世界溫柔一些，或許社會就能少一些衝突與對立。而朋友也傳訊跟我說，台北捷運中山站也出現日本感謝我們的看板，內容包含上千位的東北地區民眾，自製感謝台灣的卡片自拍，這也是為何我對日本一直抱持著好感。同樣是捐錢，捐給日本他們就願意感謝十年。●鬼才阿水／網紅作家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]