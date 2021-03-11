特企／GoShare白色情人節　限定車款甜蜜放閃

準備好與另一半慶祝 3/14 白色情人節了嗎？GoShare 移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，繼去年打造了吸引用戶爭相打卡體驗的情人節限定粉紅車款，今年更將浪漫唯美的約會氛圍融入車身設計，推出 14 輛「GoShare White」白色情人節限定 Gogoro 2 車輛，自帶淨白光澤與晶透質感，讓人看一眼就直呼戀愛，是名副其實的「完美 White 情人」！

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對 GoShare 用戶的全方位極致寵愛同步開跑，從全台白牌「隨借隨還」服務車款起跳價優惠、限量夢幻開廂禮、高額騎乘金獎勵與銀行刷卡金回饋，再到「GoShare Select 挑剔指南」精選人氣餐廳享獨家用餐折扣，GoShare 化身為最會撩的完美約會伴侶，陪你盡情曬恩愛。

不僅如此，現在只要將 GoShare App 更新至 2.7.0 版本，就能直接在地圖上顯示「GoShare Select 挑剔指南」餐廳位置並查看詳細介紹，讓情侶們輕鬆探索頂級美味，使用 GoShare SCAN & PAY 結帳更享低至 64 折起優惠。

約會要「穿」的夠亮眼，騎乘「GoShare White」，讓你成為全場焦點

14 輛車牌尾號為「20」的 Gogoro 2 象徵 「愛你」的心意，換上白色約會新裝，搖身一變為吸睛的 「GoShare White」限定車款。2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/31，騎乘「GoShare White 」車款即可獲得 $14 元騎乘金。

租借「GoShare White」限定車款期間完成換電，即享 $300 元騎乘金。

即刻開廂，收藏不可或缺的「告白神器」

即日起騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得一本「GoShare 完美 White 情人約會日記」精裝翻頁動畫筆記本，記錄二人世界的美好點滴。

接送你，White not? 白牌車款前 3 分鐘 $14 元

2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/14，騎乘「GoShare 隨借隨還」服務之白牌車款（Gogoro 2、Gogoro 3、Aeonmotor Ai-1 Comfort），趟趟騎乘均享前 3 分鐘起跳價 $14 元，之後每分鐘 $2.5 元。

就是愛你！完成換電挑戰最高獨享 $9,420 元騎乘金，白牌車款獎勵加倍

2021/3/10 至 2021/3/14，於 GoShare App 完成「完美 White 情人」系列換電挑戰，最高獨享 $9,420 元騎乘金大獎。

完成前述「完美 White 情人」系列換電挑戰中，若租借白牌車款 （Gogoro 2、Gogoro 3、Aeonmotor Ai-1 Comfort）次數達一半比例以上，獎勵即翻倍。

3/14 無憂暢騎，換電 1 次就有驚喜高額騎乘金

2021/3/14 當天，於 GoShare App 點選「3/14 無憂暢騎」騎士挑戰，換電 1 次即可領取高額騎乘金驚喜獎勵，該騎乘金需於 3/14 當天完成折抵。

想抓住你的心，先滿足你的胃！「White 吃 White 喝」享用浪漫大餐與 $314 元騎乘金

2021/3/10 下午 03:14 至 2021/3/14，於 GoShare App 點選「White 吃 White 喝」騎士挑戰，完成騎乘 1 次即獲 $14 元騎乘金。

凡完成前述「White 吃 White 喝」挑戰，並於活動期間至「GoShare Select 挑剔指南」精選人氣餐廳、使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能支付用餐金額，額外再拿 $300 元騎乘金。

中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay，趟趟最高 38% 回饋

女仕優先：即日起至 2021/3/14，中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay 支付之女仕持卡人，凡支付 GoShare 騎乘費用且單趟支付金額大於 (含) $30 元，即享該趟 38% 刷卡金回饋，每戶回饋上限 $50 元。

男仕禮遇：2021/3/15 至 2021/3/20，中國信託 LINE Pay 卡綁定 Apple Pay 支付之男仕持卡人，凡支付 GoShare 騎乘費用且單趟支付金額大於 (含) $30 元，即享該趟 38% 刷卡金回饋，每戶回饋上限 $50 元。

更多活動詳細資訊，請密切鎖定 GoShare 白色情人節活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團。

即刻下載 GoShare App，AI 認證 3 分鐘快速註冊成為 GoShare 騎士，享受自在暢遊。