NBA／籃網還想補人？和湖人競爭騎士中鋒
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-11 12:44:57
為了填補「一眉哥」Anthony Davis因傷缺席的戰力空檔，湖人今(11)日傳出打算再與中鋒Damian Jones簽下10天短約，並追求騎士中鋒Andre Drummond，不過這位4屆NBA籃板王，籃網也有興趣爭取。
Jones被太陽釋出後，湖人2月底和他簽下10天短約，他為湖人出賽3場，場均貢獻4分、1.7籃板、1.3助攻，據美國媒體《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski爆料，湖人將和他簽下第2分10天短約。根據聯盟規定，若第2份10天短約到期後，球隊仍想留住該名球員，雙方必須簽約至本季結束。《The Athletic》記者Sam Amick則指出，湖人正在市場上尋找一名內線球員，《紐約時報》記者Marc Stein透露，湖人想追求Drummond，而剛才補進「幹籃哥」BlakeGriffin的籃網也有興趣。騎士目前仍在尋求交易Drummond，但聯盟內部人士懷疑，是否有球隊願意接手Drummond的2880萬美元大合約，若最終Drummond被騎士買斷，湖人和籃網預計成為他的熱門新東家。