地方政府公宅收租算土地成本 徐國勇：確實怪怪的
記者吳承翰／台北報導
2021-03-11 12:07:14
立法院新會期開議，抑制炒房歪風是不分朝野共同的目標。今（11）日內政部長徐國勇赴立法院進行專案報告，並備質詢，民進黨立委張宏陸指出，近期財政部的措施，是修正房地合一稅，跟外界期待的囤房稅仍有落差，但囤房稅中，應該除繼承房產，徐國勇則認同張的立場，他表示他父親過世後遺留一棟房子，但他家有5個兄弟姊妹，等於每個人名下都多一間房，計算上也容易產生問題。
張宏陸質詢時，問徐國勇對於囤房稅的看法，徐國勇表示，囤房稅在社會上正反意見都有，但現階段財政部是不推囤房稅，他也尊重財政部的決定。張宏陸表示，他個人支持囤房稅，但並非政策一刀直接砍下去，可以區分炒房，以及親屬繼承，針對炒房的部分課以重稅，繼承則排除，徐國勇則以自身例子表示，他父親有留一棟房子給家人，但家裡有母親及五位兄弟，等於每個人名下都多一棟房子，計算上確實有問題，日後若要推囤房稅，這點確實要注意。張宏陸再問，若像台積電這樣的公司法人持有大量房產，但他們是為了蓋員工宿舍，該如何處理，徐國勇表示，內政部鼓勵他們蓋員工宿舍，但有的公司法人成立目的是為了炒房，這點需要嚴打。張宏陸另外指出，現在中央、地方政府都有蓋社會住宅，但部分縣市會將土地成本反映在租金上，要租戶吸收，並不合理，徐國勇表示其實大部分的縣市以及內政部蓋的社會宅都沒有這樣，但他也認同把土地成本算在租戶上確實「怪怪的。」