今日最聚焦／緋聞重創王定宇？資深媒體人：顏若芳更傷
記者劉育辰／台北報導
2021-03-11 17:00:00
已婚的民進黨立委王定宇遭爆與民進黨美女發言人顏若芳「一週同居5日」，地下情風暴持續延燒、重創形象，恐怕影響兩人接下來的政治生涯。不過，資深媒體人邱明玉認為，王定宇基層紮實、國民黨又沒比較強的戰將，短期雖有傷害但影響不大，這件事反倒對顏若芳更傷，首先2022年地方選舉在即，加上民進黨中山、大同區議員人才濟濟，顏若芳萬一解釋不清這件事，想捲土重來恐怕很難。
邱明玉指出，王定宇是民進黨，及其所屬派系湧言會最大的戰將，不但發言犀利、時事剖析的戰力也很強。一般都公認他是繼台南市長黃偉哲之後，比較被看好的台南市長人選。現在發生緋聞風暴，當然短期對王定宇會有影響，但分析整個台南的結構，他所屬的選區還是比較綠，加上藍營沒有適當的戰將，否則當年也不會派出前國民黨主席洪秀柱下來跟他對戰，從這點就能看出，國民黨在那一塊的經營是比較缺乏的。再加上王定宇從議員三連霸一直到立委連任，地方實力基礎很強，所以長期來看，如果國民黨沒有找到在地的戰將人，要撼動王定宇的立委席次是比較困難的。不過，邱明玉也指出，這次緋聞對王定宇要長期佈局台南市長這局，可能多多少少還是會有點損害。雖說民眾記憶力比較短暫，可是每到選舉時，這種事總是會被拿出來炒作、成為對手攻擊的點。現在看起來，民進黨有志要挑戰接班黃偉哲，比較積極的有陳亭妃、林俊憲跟王定宇這3人。黨內要先經過初選、廝殺，這件事之後，確實會對王定宇蒙上一層陰影，但後續還是要再觀察，畢竟這些人想選台南市長，若加上黃偉哲再做4年的話，還有6年時間，對手也要祈禱自己最好「不要出事」。反之，緋聞風暴對顏若芳的傷害是比較大的。邱明玉表示，顏若芳所屬的中山、大同區，泛綠目前有4席議員，其中有兩位在地的老牌議員王世堅、梁文傑，這兩位在地經營比較久，梁文傑還有新系支持，所以基本上這兩人的地位是難以撼動的。另外兩席是正國會的陳怡君，跟已經退出時代力量的林亮君。有趣的是，顏若芳跟陳怡君系出同門，兩人本來都是簡余晏的助理，但在2018年的選舉中，簡余晏意外改挺陳怡君，又有正國會支持。最後，顏若芳、陳怡君、林亮君屬性比較相同的3人，僅陳怡君、林亮君當選，顏若芳則以落選頭「中箭落馬」。邱明玉說，即便議員選舉失利，顏若芳在民進黨內先是擔任青年部主任、後來擔任新聞部主任、民進黨發言人，看得出來是民進黨重點栽培的對象，不管是民進黨或是湧言會，都想要把她培養成明日之星，本來明年的地方市議員選舉，顏若芳很有機會捲土重來，但可惜的是，地方縣市議員選舉的時間距離現在比較近，一但緋聞纏身、解釋不清，再加上黨內同志實力又這麼強，對顏若芳來講，要捲土重來恐怕沒這麼簡單。