「聯悦臻」搶攻海景第一排　回家就是專屬私人俱樂部

台中海線一帶近年來越來越夯，除了原有的港務局、六大國營事業、風電等重要產業，還有規劃中的捷運藍線外，中港加工出口區也吸引許多大廠投資，加上台中港三井outlet業績亮眼，目前正在擴建的二期也即將完工。隨著移入就業人口增加，居住的需求當然也大幅提升，而這一帶重劃區造鎮建地廣闊，整體規劃街廓景觀更美觀，且社區內便可滿足基本生活機能，加上單價相對較低，CP值高，成為許多首購自住族考慮的首選。

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其中距離台中港三井outlet僅1公里的台中港特定區市鎮中心，更是唯一街廓方正，容積率高達500%-600%的精選之地。由於鄰近台中港海景，建商無不將樓層拉高，以提供更棒的海景視野。而向來以生活質感導向與社區營造的聯悅建設，去年在這裡已經推出兩期建案，皆反應熱烈迅速完銷，今年再度推出台中港海景第一排的第三期「聯悅臻」，除了擁有獨特的海洋元素外，更與比鄰的長虹建設攜手讓出超過兩千坪的綠地空間，並於基地內種植超過200株的樹林，打造出社區內一片森海且超大棟距的自然景觀。

▲「聯悦臻」讓出千坪綠地，並在基地內種植超過200株的樹林，打造出社區內一片森海且超大棟距的自然景觀。（圖／資料照片）

強調「為愛而築」的聯悦建設，認為孩子成長過程的點點滴滴，是一輩子最難忘的回憶，因此「聯悦臻」不僅在建材上講究，更在社區營造上特別用心，36項公設皆高規格下重本，打造出灣區唯一、住戶專屬的森海泳池俱樂部。360度立體環景視野健身會館及圓形泳池，就位於千坪森林中庭旁，可一邊運動一邊欣賞自然美景四季變化；除了親子遊玩、運動的空間外，也設立琴房、畫室等藝術教室及展演場地，公共空間更與藝廊結合，廊道上即有知名藝術家作品真跡，讓孩子從小培養人文藝術素養；最特別的，就屬台中唯一臺灣蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE合作選冊的閱讀室，由臺灣蔦屋書店提供選書書單，且24個月撥款購書基金，讓住戶不必出門，回到家就有專屬的私人書店，沉浸在書香世界中。

▲台中唯一臺灣蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE合作選冊的閱讀室，回到家就能沉浸在書香世界。（圖／資料照片）

▲位於千坪森林中庭旁的360度立體環景視野健身會館及圓形泳池，回到家就擁有專屬私人俱樂部的尊榮感。（圖／資料照片）

▲社區內設有琴房、畫室等公共設施，讓孩子從小培養人文藝術素養。（圖／資料照片）

此外，聯悦建設針對準住戶們，還會陸續舉辦適合不同年齡的社區活動，讓住戶之間互動感情增溫，進而培養社區凝聚力，打造出高品質的親子藝文社區。也因此，不少住戶都是呼朋引伴一起購屋，甚至在「聯悦臻」剛開放給老客戶、VIP及粉絲時，就看好該地段的發展潛力，10天內銷售突近5成，更可見住戶對建商的肯定與向心力！