2年內脫手重抽45% 政院通過房地合一稅
記者張志康/綜合報導
2021-03-11 12:23:47
行政院會今（11）日通過所得稅法修正草案，為抑制短期炒房，重新定義「短期持有」，凡個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%。全案將送立法院審議，草案的施行日期由行政院訂定。
為抑制短期炒作不動產，行政院今日通過《所得稅法》部分條文修正草案，修正個人短期交易房地適用高稅率的持有期間。原本《所得稅法》規定，個人持有房屋、土地1年以內者，稅率為45%；超過1年，未逾2年者，稅率為35%；持有房屋、土地超過2年，未逾10年者，稅率為20%；超過10年者，稅率為15%。修正後的條文，將相關稅率改為：境內居住的個人持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；非境內居住的個人，持有期間在2年以內稅率為45%；超過2年稅率為35%。行政院表示，為抑制營利事業短期炒作不動產，並防杜個人藉由設立營利事業短期買賣房地規避稅負，營利事業比照個人依持有期間按差別稅率分開計稅合併申報。總機構在境內的營利事業，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%；營利事業交易其興建房屋完成後第1次移轉之房屋及其坐落基地，依規定計算的房地交易課稅所得，仍併計營利事業所得額課稅，稅率為20%。至於總機構在境外的營利事業，持有期間在2年以內的稅率為45%；超過2年的稅率為35%。為防杜藉由不同型態炒作不動產規避稅負，行政院也在修正條文中，明定下列兩者皆納入房地合一課稅範圍，包括交易預售屋及其坐落基地；交易持有股份（或出資額）過半數的營利事業之股份（或出資額），且該營利事業股權（或出資額）的價值50%以上是由境內的房地所構成者。但交易的股份屬上市、上櫃及興櫃公司的股票者，不適用之。財政部表示，這次房地合一稅制改革，延長短期交易房地適用高稅率的持有期間、修正土地漲價總數額減除規定及視為房地交易納入適用等，有助遏止短期投機炒作，健全不動產交易市場發展。財政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，儘速完成立法。