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伸出橄欖枝？英媒：女王或致電哈利夫婦　禁王室討論專訪

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-11 12:26:03

▲有英國媒體報導稱，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）或將在未來幾天打電話給哈利夫婦進行和平對話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有英國媒體報導稱，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）或將在未來幾天打電話給哈利夫婦進行和平對話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利(Prince Harry)、梅根(Meghan Markle)的專訪風波持續延燒，也挑起外界對王室種族歧視的質疑。有英國媒體報導稱，英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)將親自處理這次王室風暴，也許會在未來幾天打電話給哈利夫婦進行和平對話。
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根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，英國女王已經下令王室人員禁止公開談論此事件，並計畫主動向哈利和梅根遞出橄欖枝，可能未來幾天就會親自打電話給人在美國加州的哈利夫婦。
報導並指出，女王也已發出緊急通知，不准王室職員公開討論跟專訪有關的事；消息人士也透露，白金漢宮事前並沒有收到哈利夫婦專訪內容的警告，對於他們在專訪中的爆料，王室內部曾討論是否要反駁指控，但女王最終選擇以審慎、明智的方式，低調處理自己家的家務事。
哈利夫婦接受美國主持人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪的片段於台灣時間8日播出，大爆許多王室秘辛，包含哈利對被父親查爾斯王儲(Prince Charles)忽視感到失望、王室沒有提供他們足夠的保護跟支持等，其中最有爭議性的內容，莫過於2人聲稱自己的長子亞契被譏諷膚色黑而未獲王子頭銜，結果在英美乃至其他國家，掀起種族主義的敏感論戰。
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