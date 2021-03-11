22歲甜美偶像偷賣春 報價10萬跟「多位爸爸」發生關係
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-11 13:17:57｜2021-03-11 13:57:21
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佐竹音乃畢業前夕，遭《週刊文春》爆料加入「爸爸活」俱樂部，從事賣春工作。她曾受訪表示，在團體活動期間接觸到不同人，因此找到新的工作嘗試，未來想在這方面「努力」；結果被發現以真名註冊「爸爸活」俱樂部。她在2月被拍到上高級酒店，和40多歲男子會合，過了1個半小時離開，該男子被起底是「爸爸活」會員。爆料者指出，佐竹音乃不只加入一個俱樂部，更在報價單上註明期望價碼「發生關係10萬、指定費15萬」，私下已展開賣春活動一段時間。對此，佐竹音乃公司僅回應「雙方只是在房間聚餐」，但說法遭網友打臉；其他成員日前也已在直播中，為此事道歉。「爸爸活」意指女性與中年男子的交易關係，年長男性會以金錢、奢侈品來換取女性陪伴，其中包含性服務，但非必須，部分女性會稱這些中年男為「爸爸」，而一位女生可有多位爸爸。此外，「爸爸活」基本會費為5萬日幣（約台幣1.3萬），高級會員則是10萬日幣（約台幣2.6萬），加入會員後，就可查詢女性會員、收到名單推薦，高級會員更能得到藝人清單，若成功邀約女會員需另付費用，女會員則能得到額外津貼。
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