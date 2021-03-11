HBL／徐宏瑋率隊奪冠 泰山教頭：他是為巨蛋而生的男人
記者黃建霖/台北報導
2021-03-11 13:26:18
新北市泰山高中在本學年的HBL男子組賽事奪得首冠，全市也與有榮焉，確定會舉辦冠軍遊行。「十年磨一劍」的教練廖文彬坦言至今仍不敢相信，他也用自己的故事勉勵大家「堅持下去，就會有機會。」
泰山在四強和冠軍戰都曾在末節落後相當的分數，但最終都逆轉成功，用電影劇情般的方式奪冠。廖文彬說：「這一季我都告訴球員要在心理層面上更加的堅韌和堅強，只有槍響那一刻領先的球隊才是贏家。只要堅持都有機會。」拿下MVP的徐宏瑋，其實連兩年都在冠軍賽砍下23，不過最終結局大不同。這位出自埔里國中的後衛心臟夠強，屢屢在決賽階段打出優異表現，讓教練廖文彬也稱讚他是「為巨蛋而生的男人」。「那時候大家都不相信我們能贏，但我們相信團隊、相信隊友，一直都沒有放棄。」徐宏瑋講到這次奪冠的經歷，仍然感到難以置信自己和球隊做到了。而在四強戰對光復高中投進絕殺的大前鋒蔡宸綱回憶起當時的細節則是說，「在最後一波的時候，隊友為我製造空檔，也願意把球交給我，很高興我把握住了。也很高興當天的我這麼有信心，把這顆球投進。」廖文彬表示泰山高中每次暫停都會和球員討論戰術，然後一起做出決定，「我相信我們的球員，相信我們平時練習和模擬的東西，所以那次暫停時我就是和她們說：『當英雄的機會來了』。」泰山封王遊行將會在16日舉行，主控張東庭靦腆的笑說「雖然很高興、很光榮，但感覺有點怪怪的耶！」徐宏瑋則是感性的說，從他加入泰山以來，學校就對球隊很支持，街訪的阿姨們也都會為他們加油打氣，希望藉這次機會感謝他們。